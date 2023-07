Prefeito Djalma Beltrão fecha semestre com aprovação de 82% em Piaçabuçu

Neste mês de julho o Instituto Brasileiro de Pesquisa (IBRAPE), divulgou uma série de pesquisas mostrando o sentimento de aprovação dos eleitores com as administrações públicas de suas cidades. Em Piaçabuçu 82% dos entrevistados pelo IBRAPE, responderam de forma positiva aprovando o governo do prefeito Djalma Beltrão.

Comandando pela terceira vez os destinos da cidade ribeirinha, Djalma tem se destacado pela priorização da transparência das contas públicas, bem como pela valorização da educação, saúde e assistência social, além de atender às demais necessidades do município.

A amostra traz o grau de satisfação da maioria da população de Piaçabuçu, revelando a aprovação do eleitorado. A transparência das contas públicas tem recebido destaque pelos órgãos de controle, uma vez que medidas têm sido sempre adotadas pelo governo municipal, visando a garantia correta da aplicação dos recursos públicos e o acesso da população às informações de forma transparente.