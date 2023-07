Resultados do UFC Vegas 76: Strickland x Magomedov

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Vegas 76 para o card de luta Strickland x Magomedov, um blog ao vivo do evento principal e mais do UFC Apex em Las Vegas na noite de sábado.

No evento principal, Sean Strickland e Abusupiyan Magomedov se enfrentarão em uma disputa dos médios. Strickland venceu três de suas últimas cinco lutas, enquanto Magomedov venceu quatro de suas últimas cinco lutas.

Damir Ismagulov e Grant Dawson se enfrentam em uma luta leve no evento co-principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 76.

Cartão Principal (ESPN, ESPN+ às 19:00 ET)

Sean Strickland x Abusupiyan Magomedov

Damir Ismagulov x Grant Dawson

Max Griffin x Michael Morales

Ariane Lipski vs. Melissa Gatto

Ismael Bonfim vs. Benoit Saint Denis

Bruna Ferreira vs. Nursultan Ruziboev

Card Preliminar (ESPN, ESPN+ às 16:00 ET)

Kevin Lee x Rinat Fakhretdinov

Jana Santos vs. Carol Rosa

Joanderson Brito x Westin Wilson

Guram Kutateladze vs. Elfos Brenner

Ivana Petrovic x Luana Carolina

Aleksandr Romanov derrotou. Blagoy Ivanov por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)