Robert De Niro é visto pela primeira vez desde a possível morte do neto por overdose

Robert de Niro foi fotografado pela primeira vez desde que surgiram notícias de seu neto leandro A aparente morte por overdose de… e as imagens o capturaram indo para uma casa funerária em Manhattan.

O lendário ator deixou sua casa no Upper East Side com um jornal na mão, antes de entrar em um SUV, que o levou para Frank E. Campbell funerária nas proximidades, de acordo com fotos tiradas pelo Daily Mail.