Veja AGORA o valor de LUCRO do FGTS que você irá receber

O Conselho Curador do FGTS, em uma reunião realizada em 25 de agosto, fez um anúncio importante, que tem o potencial de afetar milhões de trabalhadores brasileiros. Como? Através da distribuição de parte do lucro registrado pelo Fundo. Trabalhadores que mantinham saldo em suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o dia 31 de dezembro de 2022 são os beneficiados por esse lucro. Isso significa que, mesmo que tenha feito um saque em 2023, o trabalhador ainda terá direito ao benefício se tiver saldo no último dia do ano anterior. 82 milhões de trabalhadores serão beneficiados

O Impacto e a Distribuição

Esta decisão tem um grande impacto, pois o FGTS é uma importante fonte de segurança financeira para muitos trabalhadores no Brasil. A distribuição será feita de forma proporcional ao saldo que cada trabalhador tinha em sua conta do FGTS no final de 2022. A distribuição será feita diretamente nas contas do FGTS dos trabalhadores. Eles não precisarão fazer nada para receber a distribuição do lucro.

Quando Será Feita a Distribuição?

A distribuição do lucro do FGTS será realizada até o final de agosto de 2023.

Quem Será Beneficiado?

Todos os trabalhadores que tinham saldo em suas contas do FGTS em 31 de dezembro de 2022 serão beneficiados por essa distribuição do lucro.

Quanto Cada Trabalhador Receberá?

O valor que cada trabalhador receberá depende do saldo que ele tinha em sua conta do FGTS no final de 2022.

Como os Trabalhadores Podem Usar o Lucro?

Os trabalhadores podem usar o lucro do FGTS de várias maneiras. Por exemplo, eles podem usar o dinheiro para pagar contas, fazer investimentos ou poupar para o futuro.

Rentabilidade do FGTS em comparação com outras aplicações

Em 2017 e 2018, a distribuição dos lucros fez com que a rentabilidade do FGTS superasse a inflação, no entanto, permaneceu abaixo dos rendimentos da caderneta de poupança.



Como é calculado o valor a ser recebido?

Para determinar o total a receber, o trabalhador deve efetuar uma operação matemática simples: multiplicar o saldo da conta no dia 31 de dezembro de 2022 por 0,01863517. Resumindo, para cada R$ 1.000 de saldo na conta do FGTS no final de 2022, o acréscimo seria de R$ 18,63.

Rendimento e regras de distribuição do lucro

O FGTS possui, por lei, uma rentabilidade de 3% ao ano1. A cada dia 10, as contas do FGTS são atualizadas monetariamente (baseado na Taxa Referencial).

Desde 2017, os trabalhadores têm recebido uma parcela dos lucros do FGTS, oriundos dos juros cobrados em empréstimos a projetos de infraestrutura, saneamento e crédito imobiliário.

Tabela de Distribuição do Lucro:

Saldo em 31/12/2022 Lucro Recebido R$1000 R$50 R$2000 R$100 R$3000 R$150 R$4000 R$200 R$5000 R$250

Distribuição do lucro ao longo dos anos

Até 2018, o percentual de distribuição dos resultados do FGTS estava fixado em 50% do lucro líquido do exercício anterior. Já em 2019, o percentual chegou a ser elevado para 100%, porém, o presidente Jair Bolsonaro vetou a mudança e retirou o limite percentual de até 50%, que agora é decidido anualmente pelo Conselho Curador do FGTS.

Como consultar o saldo do FGTS?

O saldo do FGTS pode ser consultado no site da Caixa, no aplicativo FGTS e diretamente nas agências da Caixa. O valor da parte do lucro que será destinado a cada trabalhador só poderá ser consultado após a definição do Conselho.

Considerações finais sobre o Saldo FGTS

O FGTS é um importante recurso para os trabalhadores, e entender como é calculado e distribuído o lucro pode trazer benefícios significativos. Fique atento às datas e consulte regularmente o saldo de sua conta.

