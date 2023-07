Veja quem são os brasileiros que ainda recebem o Bolsa Família antes de julho acabar

Os pagamentos do Bolsa Família em julho estão sendo feitos nos últimos dez dias úteis do mês, como geralmente acontece. Sendo assim, os pagamentos do governo federal tiveram início no dia 18, e se estendem até o dia 31. Além disso, como de costume, a ordem dos pagamentos do programa social é feita de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Desta maneira, já receberam os pagamentos do Bolsa Família neste mês os beneficiários com NIS de finais: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Inclusive, nesta quinta-feira (27), a Caixa Econômica Federal está realizando pagamentos para um grupo. Confira a seguir o calendário de quem ainda recebe os recursos em julho:

NIS de final 8: 27 de julho;

NIS de final 9: 28 de julho;

NIS de final 0: 31 de julho.

Redução do valor médio do Bolsa Família

Neste mês de julho, o Bolsa Família está destinando recursos para um total de 20,9 milhões de famílias beneficiárias de baixa renda, no entanto, o valor médio pago pelo programa sofreu uma queda.

Sendo assim, no mês passado o Bolsa Família teve um valor médio de R$ 705,4, enquanto para julho os pagamentos tiveram uma redução para R$ 684,17. Lembrando que se trata de um valor médio, ou seja, houve uma redução do valor total que foi pago pelo governo, porém, os valores mínimos e pagamentos adicionais do programa social se mantêm iguais.

Essa redução, na verdade, ocorreu devido à regra de proteção do Bolsa Família. Recentemente, cerca de 2,2 famílias beneficiárias entraram nessa regra do programa, a qual permite que essas famílias continuem recebendo o benefício mesmo após ter ultrapassado o limite de renda para participação.

Esse aumento na renda ocorre quando, por exemplo, algum membro da família passa a obter emprego, aposentadoria, pensão, ou até mesmo passa a receber o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Lembrando que o limite de renda do Bolsa Família é de R$ 218 mensais por pessoa na família beneficiária.

Com isso, ao entrar na regra de proteção, a família passa a receber metade do valor ao qual teria direito pelo Bolsa Família. Além disso, esse pagamento reduzido se estende por até 24 meses.

No entanto, existe um limite para o aumento de renda da família beneficiária para que seja incluída na Regra de Proteção. Nesse sentido, caso a família supere os R$ 660 por pessoa, o Bolsa Família será cortado, e não irão receber os valores pela metade por até 24 meses.



Cortes no programa social

Neste mês de julho também ocorreu uma integração dos dados do Bolsa Família com o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Com isso, o governo percebeu que muitos beneficiários do programa não deveriam estar recebendo os recursos.

Sendo assim, essa integração de dados resultou na exclusão de 341 mil famílias que estavam recebendo o Bolsa Família, mas que possuíam um limite de renda acima das regras estabelecidas. O governo federal adotou essa medida para garantir que os recursos do programa social atinjam as famílias que realmente necessitam, para que tenham maior apoio em condições de fragilidade socioeconômica.