Vereador Dinael Pedreiro de Porto Real do Colégio diz que “quem bagunça tá aqui”

Em uma das últimas sessões na Câmara Municipal de Porto Real do Colégio, ocasião em que foi eleita a nova mesa diretora, tendo como presidente o vereador Josenildo Campos, vice-presidente o edil Adriano Batinga de Almeida e 1ª secretária a vereadora Isabelita Conceição, a coisa foi tão tensa que teve até cover de Mano Walter e dublê de porco.

O fato que repercutiu num vídeo viralizado nas redes sociais, dá pra ouvir em alto bom som o neófito Dinael de Souza Dantas Ramos, vulgo Dinael Pedreiro, cantar “juramento do dedinho” no momento em que se anunciava sob a luz das lanternas dos celulares os nomes que compõem a nova mesa diretora, o arroto que também se ouve no vídeo, foi atribuído ao nobre vereador Dinael, mas em áudios que circulam nas redes sociais, o mesmo negou ser o autor da maloqueragem, que segundo o dicionário da língua portuguesa se reporta a uma pessoa que vive sem se importar com os riscos de suas ações.

Já em outro áudio que também circula nas redes sociais, Dinael Pedreito diz que “Se era pra bagunçar, quem bagunça tá aqui”. Há quem diga que o parlamentar apesar de ser marinheiro de primeira viagem será vereador de um mandato só, outros já afirmam que a postura do nobre edil envergonha a casa de leis colegiense. Dinael foi eleito pela legenda, tendo menos votos inclusive do que três candidatos à época, chegando a empatar o número de votos, 329, com Ismário da Canoa, que se estivesse no mesmo partido tinha ocupado a cadeira que hoje senta Dinael na Câmara.

Em relação ao dublê de porco que protagonizou o vergonho episódio naquela sessão, que a população possa conhecer pra não esquecer. Até porque já diz o ditado: “Quem com porcos se mistura farelo come”.