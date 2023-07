Vídeos Bellator x RIZIN 2, resultados: Patricky Pitbull para Roberto Satoshi, título peso mosca vago após no-contest

Patricky Pitbull avançou para a semifinal do GP dos leves do Bellator após derrotar o atual campeão do RIZIN, Roberto Satoshi, na luta principal do Bellator x RIZIN 2 neste sábado em Saitama, no Japão.

Satoshi substituiu AJ McKee com menos de uma semana de antecedência no GP e tentou derrubar o compatriota, mas o ex-campeão do Bellator defendeu os ataques com bastante facilidade para continuar acertando os melhores golpes nos pés. Pitbull acertou Satoshi com uma violenta joelhada voadora no queixo, mas optou por não seguir para o chão para trabalhar em seu ground and pound por respeito às habilidades de jiu-jitsu de Satoshi.

O terceiro round começou e Pitbull continuou mirando na perna de ataque do experiente craque do jiu-jitsu, que acabou sucumbindo aos chutes na panturrilha. Satoshi caiu visivelmente com dores, obrigando o árbitro a resgatá-lo aos 49 segundos do round.

Pitbull avança para enfrentar Alexander Shabliy na semifinal do torneio dos leves, enquanto o campeão Usman Nurmagomedov enfrenta Brent Primus pela segunda vaga na final.

O Bellator terá que esperar um pouco mais para coroar o primeiro campeão peso-mosca de sua história depois que Kyoji Horiguchi x Makoto Shinryu terminou prematuramente e sem vencedor.

Horiguchi x Shinryu serviu como a luta co-principal do Bellator x RIZIN 2 e terminou em apenas 25 segundos, quando Horiguchi, ex-campeão peso-galo do Bellator e RIZIN, acidentalmente cutucou seu oponente no olho. O Bellator ainda não anunciou planos para o título vago.

Assista ao olho cutucar abaixo.

Um confronto crucial entre os galos teve Magomed Magomedov marcando uma grande vitória no Japão. O talento russo enfrentou o ex-candidato ao título Danny Sabatello e fez um ótimo trabalho defendendo suas tentativas de finalização no início, especialmente um mata-leão no primeiro round, antes de garantir uma guilhotina apertada na segunda estrofe, forçando “The Italian Gangster” tocar.

“Lutei contra o gângster italiano, agora sou o gângster do Daguestão”, disse Magomedov após a vitória, sua 20ª em 23 lutas profissionais. “Uma vez perdi para um rei da selva, então quero um título.”

O card também contou com duas vitórias por decisão apertada para Kana Watanabe e Andrey Koreshkov sobre Veta Arteaga e Lorenz Larkin, respectivamente. Clique aqui para ver os resultados completos do Bellator vs. RIZIN 2.