Justin Bieber aproveita fuga para o Havaí com Hailey depois de chorar selfies

Justin Bieber encontrou conforto em sua esposa Hailey Bieber enquanto eles saíam de férias românticas no Havaí esta semana… poucos dias depois de preocupar seus fãs com fotos que o mostravam chorando.

O casal foi filmado e fotografado em Kauai há alguns dias por alguns fãs com olhos de águia – e eles capturaram JB e HB sentados a uma mesa e conversando entre si em particular. Mais importante ainda, parece que Justin aqui está com um grande sorriso.