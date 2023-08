ALERTA DE PERIGO de TEMPO SEVERO por causa de vendavais e granizo

Um quadro preocupante de tempo severo está se delineando para o final desta semana, trazendo consigo um elevado risco de ocorrência de fenômenos climáticos extremos no Sul do Brasil.

As previsões indicam a possibilidade de tempestades vigorosas, podendo atingir níveis de severidade, no estado do Rio Grande do Sul. O cenário meteorológico alerta para a necessidade de atenção redobrada, à medida que essas chuvas intensas podem acarretar sérios danos e transtornos.

A transformação climática terá início na região oeste do Rio Grande do Sul, a partir do final desta quinta-feira. Regiões instáveis, carregadas de chuva e iluminadas por raios, vão se desenvolver no final da tarde e à noite na porção ocidental do território gaúcho.

À medida que a sexta-feira avança, essas áreas de instabilidade oeste migrarão rapidamente para as demais regiões do estado, prevendo-se uma intensificação significativa. Isso acarretará chuvas generalizadas por todas as regiões gaúchas no início da sexta-feira.

De acordo com várias simulações numéricas, há forte indício de que a instabilidade alcançará a região de Porto Alegre e sua área metropolitana na madrugada de sexta-feira. Existe a possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de granizo e rajadas de vento, que localmente podem se tornar vigorosas a intensas.

De acordo com as previsões divulgadas por órgãos oficiais, utilizando o modelo WRF, é esperado que as condições meteorológicas se deteriorem entre a madrugada na área da capital.

Risco de Granizo

Dentre as ameaças que o tempo severo representa para essa sexta-feira, 11 de agosto de 2023, destaca-se o risco iminente de granizo.

As massas de ar instáveis e carregadas de umidade estão criando as condições propícias para a formação de nuvens de tempestade, onde cristais de gelo são fortemente impulsionados para o solo pela força dos ventos ascendentes, resultando no granizo.

Esse fenômeno não apenas causa danos diretos em estruturas e plantações, mas também coloca em perigo a segurança das pessoas, especialmente quando de dimensões maiores.



Porque a Situação do Tempo Severo é Preocupante

O atual panorama meteorológico, caracterizado por tempo severo, apresenta uma série de fatores que geram grande preocupação. A principal delas, é a influência de um vórtice ciclônico, um centro de baixa pressão atmosférica, que desempenhou um papel crucial nas chuvas ocorridas nesta semana de agosto na região de São Paulo.

Embora esse vórtice tenha se afastado para o oceano, sua presença ainda ecoa na forma de instabilidade atmosférica, que agora favorece a formação de tempestades no sul do Brasil.

As características climáticas extremas que se esperam para a quinta e sexta-feira, 10 e 11 de agosto, respectivamente, têm raízes nesse cenário meteorológico complexo.

A combinação de calor intenso com umidade e a presença de sistemas de baixa pressão cria uma atmosfera propensa ao desenvolvimento de tempestades severas. O aumento da temperatura da superfície do mar contribui para o fortalecimento desses sistemas, aumentando a energia disponível para as tempestades.

Em resumo, o alerta de tempo severo é um chamado à prudência e à preparação. O risco de vendavais e granizo em áreas vulneráveis pode gerar consequências significativas para a população e a infraestrutura.

É imperativo que as autoridades e os cidadãos estejam vigilantes e tomem medidas preventivas, como manter-se atualizado sobre as previsões meteorológicas e estar preparado para responder adequadamente a qualquer situação que possa surgir.

Em um cenário onde a natureza demonstra sua força, a segurança e a prevenção devem ser prioridades.

Alerta para Ventos Intensos

A atenção se volta para a possibilidade de ventos fortes que trazem consigo um considerável impacto. O INMET destaca avisos que apontam para o potencial de rajadas vigorosas, que podem variar de 60 km/h a 80 km/h, atingindo diversas áreas.

Vale ressaltar que em alguns pontos, essa intensidade pode se elevar, beirando ou ultrapassando a marca dos 100 km/h. O panorama prevê a formação acelerada e o movimento veloz de uma linha de instabilidade de alta intensidade, conforme indicam os estudos dos modelos meteorológicos.

Essa combinação de fatores ressalta a importância de se estar preparado para lidar com esses ventos notáveis e seus possíveis impactos.

Época de Tempestades Intensas: Agosto e os Habitualmente Fortes Temporais no Sul

A chegada de agosto marca uma época caracterizada por tempestades de grande intensidade, algo que já se tornou uma constante na região sul do país.

Nesse período, é comum que se observem temporais poderosos, com uma combinação de fatores que contribuem para a formação dessas condições climáticas extremas.

É importante estar cientes desse padrão recorrente e preparar-se para enfrentar as adversidades que podem acompanhar essas tempestades impactantes.