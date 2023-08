Beyoncé gasta uma fortuna em passagem de metrô para que os espectadores cheguem em casa com segurança

BeyoncéO show de no FedEx Field em Washington DC na noite de domingo foi um caos devido ao mau tempo na área, tornando-se um incômodo.

Por volta das 18h40, horário local, os funcionários do estádio divulgaram uma mensagem no X, antigo Twitter, pedindo aos torcedores do lado de fora dos portões que voltassem para seus carros por segurança. Aqueles que já estavam dentro do estádio foram instruídos a se abrigar em qualquer lugar que pudessem.

Segurança agarra bunda de Beyoncé e não precisouroberto ortega

Beyoncé, 41, finalmente subiu ao palco por volta das 22h30, enquanto a chuva continuava a cair. Apesar das dificuldades, a estrela pop apresentou uma performance enérgica e emocionante que deixou milhares de fãs emocionados.

A artista então pagou $ 100.000 para garantir que seus fãs voltassem para casa com segurança, de acordo com ABC7.

Beyoncé e sua equipe pagaram para que o serviço de metrô da cidade permanecesse aberto depois do expediente, garantindo que as estações estivessem disponíveis para os espectadores que tentavam voltar para casa.

Beyoncé homenageia O’Shea Sibley

Durante o show, ela prestou homenagem a uma dançarina chamada O’Shea Sibleyque foi vítima de um ataque homofóbico enquanto dançava uma de suas músicas.

Sibley, 28, estava em um posto de gasolina no Brooklyn com amigos no sábado à noite enchendo o tanque enquanto dançava e cantava “Renaissance” de Beyoncé.

Um grupo de homens se aproximou deles e um deles esfaqueou Sibley até a morte por vogar em seu rastro.

“REST IN POWER O’SHEA SIBLEY”, escreveu Beyoncé em seu site oficial.