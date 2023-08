Bitcoin Quebra Recorde de Transações Diárias em Meio à Drama de Resgate de Banco nos EUA

Enquanto o governo dos EUA orquestrava um resgate bancário secreto no domingo, a rede Bitcoin registrou um número sem precedentes de transações diárias. Segundo dados do mercado de criptomoedas da Gate.io, a moeda digital ultrapassou seu pico anterior do rali de 2017 e marcou sua maior contagem de transações diárias em seus 14 anos de história. No mesmo dia, o JPMorgan Chase adquiriu o First Republic, cujos ativos foram confiscados por reguladores, resultando na segunda maior falência bancária da história dos EUA.

Coincidência de Tempo e uma Economia em Transição

Embora o aumento do uso do Bitcoin e a recente turbulência financeira nos EUA não estejam diretamente ligados, sua coincidência temporal indica uma possível mudança no futuro da indústria de criptomoedas e no papel do Bitcoin em uma economia cada vez mais instável. Enquanto reguladores e legisladores se esforçam para limitar a integração das criptomoedas na economia mais ampla, o setor bancário privado continua tendo problemas com a autogovernança.

O Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) assumiu o controle do First Republic para evitar uma possível corrida aos bancos e maior contágio, além de proteger as reservas do fundo de seguro. Após a apreensão, o FDIC vendeu rapidamente a maioria dos depósitos e ativos do First Republic para o JPMorgan Chase, o maior banco dos EUA. O JPMorgan também recebeu um financiamento de $50 bilhões para finalizar o acordo, que alguns políticos democratas devem contestar.

Mudanças Políticas e o Atrativo do Bitcoin

O colapso do First Republic, que se segue às falências dos bancos Silvergate, Silicon Valley e Signature no início deste ano, pode ser parcialmente atribuído ao aumento das taxas de juro e à política monetária rigorosa do Federal Reserve. Com a indústria de criptomoedas fazendo parte de uma maior mudança política em direção ao populismo, o resgate do First Republic exemplifica a privatização dos lucros e a socialização das perdas.

O Bitcoin ganhou tração como um sistema financeiro alternativo, com alguns acreditando que ele poderia eventualmente se tornar uma moeda de reserva global, similar ao dólar dos EUA. O atrativo do Bitcoin vem de suas regras predeterminadas, como um calendário fixo de emissão monetária estabelecido por consenso social, em oposição à gestão politicamente orientada das moedas tradicionais.

Um dos aspectos mais significativos do apelo do Bitcoin é sua ampla gama de utilidades. Como uma moeda digital descentralizada, permite transações internacionais rápidas, seguras e de baixo custo, sem a necessidade de intermediários como bancos. Além disso, oferece inclusão financeira para populações sem acesso a bancos, dando-lhes acesso a um sistema financeiro global.

Além disso, a tecnologia blockchain do Bitcoin pode ser usada para diversos fins, incluindo gestão de cadeias de suprimentos, armazenamento de dados e verificação de identidade digital. A versatilidade do Bitcoin tem facilitado o crescimento de aplicações e serviços inovadores, que têm o potencial de perturbar indústrias tradicionais e contribuir para o desenvolvimento de uma economia global mais justa e eficiente.

Transações Disparam, mas e o Preço?

Já faz algum tempo que vimos o preço do BTC em seus níveis máximos de $60,000. Por enquanto, o ano de 2023 tem sido bom para o valor do Bitcoin. Vamos ver quais são os principais fatores por trás disso e o que está acontecendo agora.

O preço do Bitcoin é influenciado por uma série de fatores que podem afetar sua avaliação no mercado. Um fator primário é oferta e demanda, influenciadas por fatores como sentimento de mercado, percepção pública e taxa de adoção por indivíduos e empresas. Além disso, eventos macroeconômicos, como mudanças nas políticas econômicas globais, desenvolvimentos políticos e flutuações nos mercados tradicionais, podem impactar o preço do Bitcoin. Fatores técnicos, como o evento de halving do Bitcoin, que ocorre aproximadamente a cada quatro anos, também desempenham um papel, afetando a oferta. Por fim, desenvolvimentos regulatórios e o ambiente legal em torno das criptomoedas podem afetar significativamente a confiança do investidor e a demanda por Bitcoin, impactando seu preço. No geral, a interação dinâmica desses fatores contribui para a volatilidade e natureza sempre mutante da avaliação do Bitcoin.

O preço do BTC começou o ano bem, partindo de uma fase estagnada a $16,000 na primeira semana de janeiro. Poucos meses depois, o preço do BTC atingiu $30,000, retraindo logo em seguida e encontrando novos níveis de suporte para outro salto. Embora agora esteja acima de $28,000, o maior presente que este ano trouxe para os entusiastas do Bitcoin foi o desacoplamento dos mercados de ações tradicionais. O mercado de criptomoedas não repete mais o comportamento da finança convencional, e assim deve permanecer.

O Papel dos Bitcoin Ordinals e NFTs

O recente aumento nas transações do Bitcoin coincide com a introdução dos Bitcoin Ordinals, que habilitaram o suporte a tokens não fungíveis (NFT) na rede. Embora os NFTs do Bitcoin agora representem cerca de metade das transações da rede, nem todos os entusiastas do Bitcoin estão convencidos de seu valor. No entanto, como uma rede de código aberto, o papel do Bitcoin na economia global futura depende de indivíduos utilizando a tecnologia como bem entenderem. Ao mesmo tempo, os motores de previsão de preço do BTC na Gate.io preveem uma maior valorização, o que pode ser comprovado por praticamente tudo que aconteceu em 2023.