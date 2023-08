Blueface esfaqueado em academia de boxe

Cara Azul está cuidando de ferimentos recentes sofridos na academia de boxe quando um cara sacou uma faca e o esfaqueou durante uma briga que começou no vídeo.

O rapper, e boxeador amador de muito sucesso, estava treinando na manhã de quarta-feira em uma academia em San Fernando Valley, Los Angeles, quando o atacante entrou na academia. Imagens de segurança postadas no IG de Blue mostram o treinador, David Kaminsky tentando ficar entre o homem e Blueface.

Parece que houve uma discussão sobre alguma coisa, e Blueface decidiu que não havia mais conversa e acertou o cara com vários socos – mas então ele parece tirar algo do bolso e atacar Blueface… o vídeo é cortado antes do esfaqueamento.