Calendário do Bolsa Família em Setembro é divulgado; Confira as datas

Mais de 21 milhões de brasileiros estão aguardando a próxima parcela do Bolsa Família. A expectativa é grande, principalmente porque setembro já está às portas. Este artigo traz informações detalhadas sobre o pagamento do Bolsa Família em setembro, incluindo datas, valores e possíveis alterações.

Quanto será o benefício do Bolsa Família em setembro?

O valor do Bolsa Família varia de mês a mês. Em agosto, por exemplo, o valor médio foi de R$ 686 por família, um aumento de 1,15% em relação a julho.

No entanto, não é possível garantir o valor exato que será depositado em setembro. O governo tem calculado o benefício individualmente, levando em conta o número de membros da família.

Além disso, o Bolsa Família passou a oferecer um benefício de R$ 142 por membro da família, o que significa que as famílias com mais integrantes tendem a receber um valor maior.

Possíveis alterações no Bolsa Família

Há também outros fatores que podem afetar o valor do Bolsa Família, como o pagamento de benefícios adicionais.

Atualmente, o Bolsa Família oferece dois benefícios adicionais com valores fixos: o Benefício Primeira Infância, que paga R$ 150 para crianças de zero a seis anos, e o Benefício Variável Familiar, que paga R$ 50 para gestantes e jovens de sete a 18 anos.

Além disso, há o Benefício Complementar, que é pago quando a soma dos benefícios não atinge R$ 600, e o Benefício Extraordinário de Transição, que é pago para as famílias que tiveram uma redução no valor que recebiam no Auxílio Brasil.



Você também pode gostar:

Um novo adicional do Bolsa Família, o Benefício Variável Nutriz, que pagará R$ 50 extras para crianças de até seis meses de idade, estava previsto para setembro. No entanto, seu pagamento foi adiado para outubro.

É importante ressaltar que a parcela mais recente do Vale Gás, que beneficia 5,63 milhões de famílias, está sendo paga no calendário de agosto. Como o auxílio é pago a cada dois meses, o próximo pagamento ocorrerá em outubro.

Contudo, as famílias precisam estar atentas ao extrato de pagamento do Bolsa Família. Se o valor do benefício for a metade do usual, é possível que a família esteja sob a Regra de Proteção.

Consulta do Bolsa Família

A consulta ao extrato do Bolsa Família de setembro será aberta no dia 10.Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”: Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério do Desenvolvimento.

Calendário do Bolsa Família em setembro

O pagamento do Bolsa Família em setembro será realizado nos últimos dez dias úteis do mês. Não há feriados nacionais que possam alterar o cronograma.

Os pagamentos começarão no dia 18 de setembro e se estenderão até o dia 29 de setembro. Confira a seguir o calendário completo:

18 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 1;

19 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 2;

20 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 3;

21 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 4;

22 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 5;

25 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 6;

26 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 7;

27 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 8;

28 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 9;

29 de setembro: depósito para inscritos com NIS final 0.

Vale lembrar que a antecipação do Bolsa Família já está confirmada para dois grupos: os inscritos com NIS 1 e 6, que receberão no sábado anterior à data prevista.