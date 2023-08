Os Correios são uma instituição reconhecida em todo o Brasil, oferecendo oportunidades de emprego com salários atrativos e benefícios. Além disso, desempenham um papel social fundamental na distribuição de correspondências e encomendas em todo o território nacional. Se você está interessado em trabalhar nos Correios, este guia completo irá te ajudar a entender como ingressar nessa empresa.

Oportunidades nos Correios

Os Correios oferecem uma variedade de vagas para diferentes cargos e níveis de escolaridade. Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se os cargos de carteiro, atendente comercial, operador de triagem e transbordo, analista, entre outros. Fique atento às divulgações de editais de concursos públicos, pois essa é a forma mais comum de ingresso nos Correios.

Concursos Públicos e Processos Seletivos

A maneira mais comum de ingressar nos Correios é por meio de concursos públicos e/ou processos seletivos. Essas seleções seguem um processo formal, que inclui a divulgação de edital, período de inscrições, realização de provas e outras etapas de seleção. Os candidatos aprovados nos concursos são nomeados para as vagas disponíveis, de acordo com a classificação obtida.

É importante ressaltar que, por integrar a Administração Indireta, os Correios possuem autonomia para gerenciar seus quadros de pessoal. Portanto, a realização de um novo concurso não depende da autorização do Governo Federal. No entanto, como é uma empresa controlada pelo Estado, os Correios precisam dialogar com o governo para realizar a seleção.

Como Trabalhar nos Correios?

Se você deseja trabalhar nos Correios, é importante ficar atento aos seguintes passos:

1. Acompanhe os Concursos

Os Correios geralmente realizam concursos públicos para diversos cargos. Fique atento à divulgação dos editais e aos prazos para inscrição. Essas informações são essenciais para não perder uma oportunidade.



Você também pode gostar:

2. Verifique os Requisitos

Cada cargo nos Correios possui requisitos específicos de escolaridade, idade e experiência. Leia atentamente o edital do concurso para entender se você atende a todos os pré-requisitos necessários para a vaga desejada.

3. Inscrição

Quando o edital do concurso estiver aberto, siga as instruções para realizar a inscrição dentro do prazo estipulado. Geralmente, as inscrições são feitas online por meio do site dos Correios ou da organizadora do concurso.

4. Estude para as Provas

Se o concurso incluir provas, prepare-se adequadamente. Estude os conteúdos específicos para a vaga desejada e resolva questões de concursos anteriores. Isso ajudará você a se familiarizar com o estilo das questões e a se preparar para o dia da prova.

5. Fique Atento às Datas das Etapas do Concurso

Os concursos dos Correios podem ser realizados por meio de diversas etapas, como provas objetivas, discursivas, avaliação de títulos, prova de capacidade física, entre outras. Fique atento a todas as datas da seleção para não perder nenhum prazo importante.

6. Aprovação e Nomeação

Se você for aprovado em todas as etapas do concurso e classificado dentro das vagas disponíveis, será convocado para nomeação. Isso significa que você será contratado oficialmente pelos Correios.

É importante destacar que os concursos públicos dos Correios costumam ter um padrão de seleção. Portanto, é recomendado analisar o último edital do concurso e estudar por meio de provas passadas para se familiarizar com o estilo das questões.

Carreiras nos Correios

Os Correios oferecem uma variedade de carreiras, tanto de nível médio como de nível superior. Confira algumas das carreiras disponíveis:

Carreiras de Nível Médio

Agente de Correios: carteiro, operador de triagem e transbordo (em extinção), atendente comercial e suporte.

Técnico de Correios nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl e Sr: operacional, atendimento e vendas, e suporte.

Especialista de Correios nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl e Sr: operacional, comercial e suporte.

Carreira de Nível Superior

Analista de Correios nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl, Sr e Master: administrador, administrador postal, advogado, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, estatístico, museólogo, pedagogo, psicólogo, outros profissionais de nível superior e técnico em comunicação social.

Carreira de Cargos Específicos

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl, Sr e Master.

Técnico de Segurança do Trabalho nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl, Sr e Master.

Analista de Saúde nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl, Sr e Master.

Enfermeiro do Trabalho nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl, Sr e Master.

Engenheiro de Segurança do Trabalho nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl, Sr e Master.

Médico do Trabalho nos estágios de desenvolvimento Jr, Pl, Sr e Master.

Próximo Concurso Correios

Um novo concurso dos Correios está previsto para ocorrer em 2023, devido ao déficit de mais de 7 mil servidores. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, declarou a intenção de realizar um novo concurso público para os Correios, ressaltando a importância da empresa para o território nacional.

Segundo a ministra, novos concursos públicos estão sendo avaliados para o próximo ano, considerando a dotação orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional. As representações sindicais também têm destacado a necessidade de expandir o quadro de pessoal dos Correios para aprimorar os serviços e reduzir a sobrecarga de trabalho.

Agora que você já sabe como trabalhar nos Correios, comece a se preparar para o próximo concurso público. Acompanhe as notícias sobre concursos e fique atento aos editais para não perder essa oportunidade.