Daniel Oliveira lança pré-candidatura a vereador com apoio do deputado Lelo Maia

O jovem Daniel Oliveira lançou neste sábado, 05 de agosto, durante um almoço oferecido por ele a amigos, sua pré-candidatura a vereador por Penedo no próximo pleito eleitoral de 2024. Daniel que vem mais amadurecido politicamente e contando com o apoio do deputado estadual Lelo Maia e do ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, já tem buscado conversar com amigos e lideranças para reforçar seu projeto político.

Durante o evento o deputado Lelo Maia declarou apoio a Daniel Oliveira, enaltecendo o trabalho do jovem e a pretensão de colocar mais uma vez seu nome à disposição do povo penedense para ser um defensor da população no legislativo da cidade ribeirinha. Já Daniel em sua fala enfatizou o trabalho do prefeito Ronaldo Lopes, revelando que em 2024 percorrerá ruas da cidade e povoados ao lado de Ronaldo em busca de sua reeleição.

É certo que vivemos uma campanha antecipada neste ano, antecipando 2024, trazendo nomes já conhecidos da população e em breve novos nomes que também serão apresentados ao eleitorado.