Desafio visual caça palavras: Explore suas habilidades visuais!

Desafio visual: Visando otimizar o tempo e oferecer exercícios de qualidade, é possível utilizar alguns desafios visuais, para aumentar a concentração. Sendo assim, o caça-palavras se enquadra perfeitamente nesse quesito, ao proporcionar uma dinâmica com esses atributos. Confira a seguir!

Resolvendo caça-palavras

Uma dica que nós damos é manter o máximo de concentração até que a palavra escondida seja encontrada. Deste modo, saberá o quão habilidoso você é com os desafios visuais.

Vale ressaltar, somente os craques nesses testes conseguem terminá-los antes do tempo estipulado acabar. Será que você consegue encontrar as palavras “angulação” e “enfoque” no caça-palavras abaixo? Você tem 30 segundos, o legal é jogar com um amigo.

Como citamos acima, essa atividade pode ser tanto um incentivo ao cérebro quanto o lazer. Então, compartilhe com seus amigos para ver quem será o mais rápido de todos.

Através do caça-palavras, incentivamos um lado ágil e habilidoso que nem todos conhecem. Lembrando mais uma vez, o teste deverá ser concluído dentro de 30 segundos.

Agora, se você conseguiu terminar este desafio visual sem precisar consultar a resposta, saiba que fez um ótimo trabalho e o seu cérebro é uma máquina!

Caso não obtenha tanto êxito, não se desespere. Afinal de contas, este é um teste de nível mais avançado, sinta-se contente por ao menos ter tentado.



Observe na figura a seguir, onde estão as palavras que pedimos: “angulação” e “enfoque”;

Resposta do desafio visual

Observou algo de diferente? Pois é, diferente da palavra “enfoque” que a escrita está de forma mais habitual aos nossos olhos. A palavra “angulação” surge de trás para frente, causando uma dificuldade maior de ser encontrada.

Isso é uma estratégia utilizada nos caça-palavras de nível avançado, visando realmente problematizar na hora de fazer tal atividade.