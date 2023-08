Governo paga até mais de R$1MIL HOJE

HOJE, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento de até mais de R$1 MIL, referente a parcela do mês de agosto do programa Bolsa Família. Este anúncio é especialmente relevante para os beneficiários cujo número de inscrição social (NIS) termina em 2, que recebem nesta Segunda(21).

Parcela do Bolsa Família de Agosto

A parcela de agosto é a oitava do programa Bolsa Família, que agora inclui um acréscimo de R$ 50 para as famílias que incluem gestantes e filhos com idade entre 7 e 18 anos. Desde março, o Bolsa Família também concede um adicional de R$ 150 para as famílias com filhos de até 6 anos de idade.

Com esses incrementos, o benefício em agosto pode alcançar um valor total superior a R$ 1.000 para aqueles que atendem aos critérios para ambos os acréscimos e tem quantidade maior de crianças. Isso se soma ao benefício do Vale-Gás(Auxílio Gás), que tem um valor médio de R$ 108.

Valor Médio do Bolsa Família

O valor mínimo base do benefício é de R$ 600. No entanto, devido ao novo acréscimo, a média do benefício aumentou para R$ 686,04. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do Governo Federal beneficiará 21,14 milhões de famílias este mês, totalizando R$ 14,25 bilhões.

Cadastro Nacional de Informações Sociais(Cadúnico)

Em julho, a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) entrou em vigor. Como resultado da análise conjunta de informações, cerca de 99,7 mil famílias tiveram seus benefícios cancelados por terem renda superior aos critérios estabelecidos pelo Bolsa Família.

O CNIS reúne mais de 80 bilhões de registros administrativos, incluindo dados de renda, empregos formais e benefícios previdenciários e assistenciais concedidos pelo INSS.



Novas Inclusões no Programa Bolsa Família

Por outro lado, cerca de 300 mil famílias foram incluídas no programa em agosto. Esta inclusão foi possibilitada graças à aplicação de uma estratégia de busca ativa, com base na reconfiguração do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Essa abordagem tem como objetivo identificar e incluir aquelas pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade e têm direito ao suplemento de renda, mas ainda não recebem o benefício. Desde março, mais de 1,6 milhão de famílias passaram a fazer parte do programa Bolsa Família como resultado desta abordagem.

Regra de Proteção do Bolsa Família

Em agosto, cerca de 2,1 milhões de famílias estão protegidas pela regra de proteção. Esta regra, que está em vigor desde junho, permite que as famílias cujos membros consigam emprego e melhorem sua renda recebam metade do benefício a que teriam direito, por um período de até dois anos. Para essas famílias, o benefício médio é de R$ 377,42.

Pagamento do Adicional do Bolsa Família

O pagamento do adicional de R$ 150 começou em março, após uma verificação do governo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o objetivo de identificar e remover práticas fraudulentas. De acordo com o último balanço, divulgado em abril, cerca de 3 milhões de pessoas com informações irregulares no cadastro tiveram seu benefício suspenso.

Esquema Tradicional do Bolsa Família

No esquema tradicional do Bolsa Família, a distribuição dos pagamentos ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem verificar detalhes sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a estrutura das parcelas através do aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta utilizada para monitorar as contas poupança digitais oferecidas pelo banco.

Auxílio Gás

Nesta segunda-feira, também esta sendo feito o pagamento do Auxílio Gás para as famílias inscritas no CadÚnico, cujo NIS termina em 2. Devido à recente queda no preço do botijão, o valor deste auxílio foi ajustado para R$ 108.

Com um cronograma de vigência até o final de 2026, o programa beneficiará um total de 5,63 milhões de famílias este mês. Com a aprovação da Emenda Constitucional de Transição e da medida provisória referente ao Novo Bolsa Família, o benefício é mantido a 100% do valor médio do botijão de gás de 13 kg até o final deste ano.

Calendário Bolsa Família e Auxílio-Gás

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Vale-Gás para o mês de agosto:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Esta informação é crucial para os beneficiários do programa, pois permite que eles se preparem e planejem de acordo.

Regras do Bolsa Família 2023

O governo divulgou novas regras que tratam sobre a composição dos valores que as famílias beneficiárias do Bolsa Família irão receber. Terá um valor mínimo de R$ 600.

Para ter acesso as parcelas do Bolsa Família, a unidade familiar deverá possuir uma renda mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até R$ 218.

Assim, os valores são da seguinte forma:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar;

: R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar; Benefício Primeira Infância (BPI) : cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição;

: cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição; Benefício Complementar (BCO) : valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600.

: valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600. Benefício Variável Familiar: que contempla gestantes, crianças e jovens ( de sete a 18 anos de idade). O valor dessa modalidade corresponde a R$50, para cada integrante elegível.

Também é determinado uma série de condicionalidade que precisam ser cumpridas para assegurar o direito aos valores, como uma frequência escolar mínima, cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento médico regular da gestante e de crianças em fase de desenvolvimento.

Como Consultar o Bolsa Família

Os beneficiários que atendem aos requisitos para participar do bolsa família e já estão cadastrados podem utilizar o aplicativo do Bolsa Família. Por meio do aplicativo, os beneficiários podem verificar a data em que o pagamento estará disponível, conferir o valor a ser recebido e até mesmo acompanhar a situação cadastral.

Além do aplicativo, a CAIXA disponibiliza outros canais de atendimento para auxiliar os beneficiários do Bolsa Família. Os interessados podem obter informações por meio do telefone 0800-726-0207 ou acessar o site oficial do programa. Para aqueles que preferem o atendimento presencial, é possível buscar orientações nas agências da CAIXA espalhadas por todo o país.

Para utilizar o aplicativo Bolsa Família 2023 é preciso baixar o app em um dispositivo móvel compatível. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS). Basta acessar a loja de aplicativos do celular, procurar por “Bolsa Família” e fazer o download gratuito.

Aplicativo Bolsa Família

O aplicativo Bolsa Família foi desenvolvido para tornar mais fácil o acesso dos beneficiários às informações e serviços relacionados ao programa.

Os beneficiários podem acessar informações sobre o programa, como o valor do benefício, o calendário de pagamentos e o extrato de pagamentos anteriores. Além disso, o aplicativo envia notificações sobre pagamentos, atualizações e outros avisos importantes.

Atualização cadastral

É possível atualizar informações cadastrais diretamente pelo aplicativo, evitando a necessidade de deslocamento até os postos de atendimento.

Além disso, o app permite acesso ao formato virtual do Cartão Bolsa Família.

Como baixar o aplicativo Bolsa Família no celular?

Para baixar o aplicativo Bolsa Família no seu celular, acesse a loja de aplicativos do seu aparelho. Se utilizar um dispositivo Android, acesse a Google Play, já quem tem um iPhone, deve acessar a App Store.

Por conseguinte, no campo de busca da loja de aplicativos, digite “Bolsa Família” e pesquise. Procure pelo aplicativo oficial desenvolvido pelo Governo Federal e faça o download.

Na primeira vez que você abrir o aplicativo, será necessário fazer o login com as suas informações. Utilize o número do seu NIS (Número de Identificação Social) e a senha do Cartão Cidadão para acessar.

Cuidado com apps criados por golpistas

Certifique-se de que está utilizando o aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, já que aplicativos similares podem invadir o celular do usuário. Portanto, é muito importante que tenha cuidado com esse tipo de situação, para que utilize o aplicativo com segurança e garanta o seu benefício.