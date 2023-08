inscrições abertas com salários de quase R$ 5 MIL

O concurso UEM ( Universidade Estadual de Maringá), Santa Catarina, anuncia que as inscrições estão abertas. As oportunidades são para vagas imediatas-nível médio.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 11 de agosto e 11 de setembro de 2023, através no site Universidade, ao custo de R$ 169,00.

Vagas

São 17 vagas imediatas divididas da seguinte forma:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Universitário de Execução 17 R$ 4.866,34

Como serão as provas do concurso UEM?

O concurso será dividido em:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

inspeção médica, de caráter eliminatório.

A fase objetiva vai acontecer no dia 29 de outubro, composta de 40 questões, vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos de Informática;

Conhecimentos Básicos de Legislação e Estatuto da Criança e do Adolescente



Quando aconteceu o último concurso UEM

O último edital foi liberado em 2016 com um total de 51 vagas para Agente Universitário e Agente Universitário Operacional, de níveis médio e fundamental escolaridade.

Ao todo foram contabilizados mais de 3 mil inscritos.

Os salários inicias ofertados na época variavam de R$ 1.384,56 a R$ 2.132,73, e os candidatos foram avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 questões de múltipla escolha.

Outros concursos de universidade

O concurso UFAM -Universidade Federal do Amazonas- anuncia que o edital vai abrir as inscrições nesta semana, mais precisamente no dia 10 deste mês.

Os cadastros serão por meio do site da Universidade entre os dias 10 de agosto e 01 de setembro de 2023. A taxa do concurso UFAM varia de acordo com o cargo escolhido:

Nível médio: R$ 115,00

Nível técnico: R$ 125,00

Nível superior: R$ 135,00

Vagas concurso UFAM

São 79 vagas do concurso UFAM divididas da seguinte forma:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente de Alunos 01 R$ 2.120,13 Assistente em Administração 19 R$ 2.667,19

Nível técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ AREA: AGROPECUÁRIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANATOMIA HUMANA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: BIOLOGIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: GENÉTICA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: PAVIMENTAÇÃO 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 14 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 03 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12 R$ 2.667,19

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO ADMINISTRADOR 03 R$ 4.556,92 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 R$ 4.556,92 ARQUITETO E URBANISTA 02 R$ 4.556,92 ASSISTENTE SOCIAL 02 R$ 4.556,92 CONTADOR 03 R$ 4.556,92 ECONOMISTA 02 R$ 4.556,92 ENGENHEIRO/ÁREA: PRODUÇÃO 03 R$ 4.556,92 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 01 R$ 4.556,92 MÉDICO/ÁREA: CLÍNICO GERAL 01 R$ 4.556,92 NUTRICIONISTA 01 R$ 4.556,92 PEDAGOGO 01 R$ 4.556,92

Como serão as provas do concurso UFAM?

Os candidatos do concurso UFAM serão avaliados por etapa única, fase objetiva. Ao todo são 45 questões sobre conhecimentos gerais e específicos do cargo escolhido. A prova vai acontecer nas seguintes cidades:

Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins e Manaus.

O último concurso aconteceu em 2022 e foram ofertadas vagas para nível médio e superior.

Clique aqui e acesse o edital completo

Outros concursos de universidade

Além do concurso UFAM, o concurso UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) anuncia edital com 45 vagas para diversos cargos. As oportunidades são para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de agosto pelo site. As taxas de participação foram fixadas em:

R$ 80 (ensino médio);

R$ 136 (nível superior).

O prazo de isenção é de 12 até 18 de julho. Os grupos que poderão solicitar gratuidade são:

fazem parte de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Vagas concurso UFSCar

São 45 vagas para servidores técnico-administrativos neste concurso UFSCar. Veja os cargos:

Ensino médio: assistente em administração (3 postos), técnico de tecnologia da informação (11), técnico em contabilidade (1), técnico em enfermagem (5), técnico em agropecuária (2) e técnico de laboratório nas áreas ambiental (1), audiovisual (1), engenharia civil (2), biologia (3), metalurgia (1), química (1), geografia (1) e mecânica (1).

Nível superior: analista de tecnologia da informação (2), contador (2), físico (1), médico (2), médico veterinário (1), químico (1), bibliotecário documentalista (1), psicólogo (1) e técnico em assuntos educacionais (1).