Joe Biden ri da foto de Donald Trump

você.S. Presidente Joe Biden zombou da foto de seu antecessor, Donald Trump, tirada em 25 de agosto de 2023, depois que ele se entregou às autoridades da Geórgia por seu papel na tentativa de fraude eleitoral naquele estado nas eleições presidenciais de 2020.

Bidendurante entrevista coletiva na Casa Branca, foi questionado sobre a foto e respondeu com ironia:.

“Ele é um cara bonito, não é?” ele zombou.

A foto, que rapidamente se tornou viral, mostra Trunfo com o cabelo penteado para trás, expressão séria e terno escuro.

BidenA aparição de Yasmin ocorre em um momento de crescente tensão entre o presidente e o ex-presidente.

Trunfo criticou Bidenparticularmente sobre suas políticas de inflação, enquanto Bidenpor sua vez, criticou Trunfo por suas tentativas de subverter a democracia americana.

De quais crimes Donald Trump é acusado?

Obstrução de justiça: Trump é acusado de tentar interferir na investigação do Departamento de Justiça sobre suas tentativas de interferir nas eleições presidenciais de 2020.

Trump é acusado de tentar interferir na investigação do Departamento de Justiça sobre suas tentativas de interferir nas eleições presidenciais de 2020. Violação da lei de espionagem: Trump é acusado de reter documentos confidenciais da Casa Branca após deixar o cargo.

Trump é acusado de reter documentos confidenciais da Casa Branca após deixar o cargo. Falsificação: Trump é acusado de falsificar registos financeiros para ocultar pagamentos a mulheres com quem teve casos extraconjugais.

Foi uma ocasião histórica o último dia 25 de agosto, quando o 45º presidente dos EUA, Donald Trump foi autuado pela polícia no condado de Fulton, Geórgia, por suas tentativas de alterar os resultados eleitorais das eleições presidenciais de 2020 naquele estado.

TrunfoA foto de Mike o descreve como um homem loiro e branco, pesando 97,5 quilos e 1,92 centímetros de altura.

Trunfo entregou-se às autoridades da Geórgia após uma investigação do promotor do condado Fani Willisque o acusou de pressionar o Secretário de Estado da Geórgia Brad Raffensperger para encontrar votos falsos que lhe permitiriam vencer as eleições.

Ele se declarou inocente das acusações e pagou fiança de US$ 200 mil para ser libertado.

Seu julgamento está marcado para 25 de março de 2024.