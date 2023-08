Johnny Depp pode estrelar ‘Piratas do Caribe 6’: Se o projeto der certo, ele o fará

Sdesde o fim do julgamento entre Johnny Depp e Amber Heardmuitos rumores apontavam para a ideia de que a Disney poderia reconsiderar sua decisão de vetar o ator americano.

Pensava-se que Depp não teria nenhuma mudança de jogo Capitão Jack Sparrow em ‘Piratas do Caribe 6’.

Assista à incrível transformação de Johnny Depp

Após o veredicto do litígio com sua ex-esposa, Depp o próprio chegou a expressar sua recusa em retornar à Disney, mesmo que recebesse uma quantia exorbitante de dinheiro.

No entanto, o tempo poderia ter curado essas feridas e há rumores de que o ator está perto de retornar a um dos papéis mais famosos de sua carreira.

Johnny Depp voltará para ‘Piratas do Caribe’?

Johnny DeppO retorno potencial da empresa depende do projeto, revelou uma fonte.

“Tudo é possível e, se o projeto for o certo, ele o fará”, disse uma fonte, conforme relatado por Espinof.

Isso se alinha com declarações recentes do produtor Jerry Bruckheimerque tem relutado em abordar o assunto.

“Ainda estamos trabalhando nisso, nada é definitivo ainda”, disse ele quando perguntado sobre o andamento do filme.

“Mas continuamos a dar pequenos passos em direção a um roteiro.”

O roteiro ainda não está finalizado, nem as negociações com o ator foram feitas, então o futuro de ‘Piratas do Caribe 6’ continua no ar.

Um dos nomes que ganhou força para estrelar a próxima sequência da série é margot robbie.

A Disney está desesperada para contratar a australiana e atualmente tem dois roteiros, um estrelado por ela, e outro sem ela.