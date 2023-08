Mais de 6 MILHÕES entram no 4º lote de restituição; veja como consultar

Na próxima quinta-feira, 24 de agosto, será possível fazer a consulta do 4º lote de Restituição do Imposto de Renda diretamente pela internet. Segundo a Receita Federal, ao todo, mais de 6 milhões de brasileiros receberão o pagamento no dia 31 de agosto. Para saber como fazer a consulta e conferir se você será um dos contemplados, acompanhe este texto e tire as suas dúvidas.

Como consultar o 4º lote de Restituição do Imposto de Renda

Como mencionamos, o 4º lote de Restituição do Imposto de Renda pode facilmente ser consultado pela internet, a partir do dia em que a divulgação acontecer, ou seja, a partir do dia 24 de agosto. O passo a passo você encontra a seguir:

Acesse o site oficial da Receita Federal, a partir da data de divulgação da restituição, clicando neste link; Feito isso, basta clicar em “Meu Imposto de Renda”; Depois, clique em “Consultar a Restituição” e preencha com as informações necessárias para ter acesso a detalhes sobre o seu CPF.

Em poucos cliques, você já poderá acessar informações sobre a possível restituição que receberá.

Além de poder consultar pelo site da Receita Federal, também é possível fazer isso de outras maneiras, como:

Acesse o e-CAC com seu login e senha normalmente; Faça uma consulta completa da sua declaração; Confira o extrato da sua declaração; Analise todas as informações, incluindo aquelas que têm relação com a restituição. Lembrando que pelo e-CAC também é possível verificar se há alguma irregularidade ou dado inconsistente na sua declaração, podendo corrigir em seguida.

Com esses passos simples, torna-se possível ter acesso a detalhes sobre a sua restituição. Vale ressaltar, ainda, que se você não receber a sua restituição este mês, mas você sabe que tem o direito de recebê-la, poderá ter o seu pagamento programado para o último lote, pago em setembro.

Quem entrou no 4º lote de Restituição do Imposto de Renda?



Antes mesmo de fazer a consulta on-line, muitos brasileiros se questionam quem entrou na lista do 4º lote de Restituição do Imposto de Renda. Para facilitar, descrevemos os contribuintes que já foram incluídos neste penúltimo pagamento, seguindo as prioridades:

Idosos com mais de 80 anos: 11.960;

Pessoas entre 60 e 79 anos: 86.427;

Contribuintes que apresentam alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave: 9.065;

Contribuintes que têm como maior fonte de renda o magistério: 30.453;

Pessoas que realizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via PIX: 219.288;

Pessoas que entregaram a declaração até o dia 29 de maio: 5.761.117.

Ao todo, serão 6,1 milhões de brasileiros que receberão o pagamento ainda este mês. Verifique, seguindo os passos que apresentamos anteriormente, e veja se você já receberá neste lote.

O pagamento será feito no dia 31 de agosto, na conta cujo cadastro foi feito no dia em que você enviou a sua Declaração do Imposto de Renda.

Caso não receba, lembre-se de que haverá um novo pagamento, que será feito no dia 29 de setembro, e você poderá ser contemplado neste período. Atente-se a isso.