Mark Zuckerberg: ‘É hora de seguir em frente’ de uma possível briga com Elon Musk

Mark Zuckerberg está deixando de lado a ideia de lutar contra o bilionário Elon Musk – pelo menos por enquanto.

Zuckerberg revelou no domingo no Threads – parte de seu catálogo de mídia social Meta – que não vai mais tentar marcar uma briga com o dono do Twitter até que Musk comece a levar as coisas mais a sério.

“Acho que todos podemos concordar que Elon não está falando sério e é hora de seguir em frente”, afirmou Zuckerberg. “Ofereci um encontro de verdade. Dana White se ofereceu para fazer disso uma competição legítima para caridade. Elon não confirma uma data, depois diz que precisa de cirurgia e agora pede para fazer uma rodada de treino no meu quintal.

“Se Elon levar a sério uma data real e um evento oficial, ele sabe como me contatar. Caso contrário, é hora de seguir em frente. Vou me concentrar em competir com pessoas que levam o esporte a sério”.

Musk chamou a atenção no início desta semana quando disse que uma luta com Zuckerberg aconteceria, mas o UFC não teria nenhum envolvimento do ponto de vista administrativo – um sentimento que não interessava a Zuckerberg. juntos suavizou.

White tem sido o maior defensor da luta e acredita que geraria um bilhão de dólares em receita.