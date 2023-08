Mesa redonda do UFC 292: Vença ou perca, esta é a última vez que vemos Aljamain Sterling no peso-galo?

Aljamain Sterling esteve em rota de colisão com Sean O’Malley por algum tempo agora. Mas para onde a estrada o leva depois disso?

O atual campeão peso-galo parte para sua quarta defesa de título ao enfrentar O’Malley na luta principal do UFC 292, que acontece em Boston no sábado. De uma forma ou de outra, esta pode ser a última vez que vemos “Funk Master” no topo da divisão de 135 libras; ele fez aberturas para subir para o peso-pena após sua próxima luta. Então, Sterling vence e desocupa, ou O’Malley arrebata sua coroa antes de mandá-lo embora?

No co-evento principal, Zhang Weili enfrenta um duro teste em Amanda Lemos. Caso Zhang vença Lemos, ela não terá poucos adversários esperando por ela, mas deve Yan Xiaonan ou Tatiana Suarez ser o próximo da fila?

Junte-se a Alexander K. Lee, Steven Marrocco e Jed Meshew, do MMA Fighting, enquanto eles ocupam seus lugares na mesa redonda para discutir as maiores histórias do UFC 292.

1. Vencer ou perder, esta é a última luta de peso-galo de Aljaman Sterling?

Lee: Tem sido uma corrida memorável para Sterling no topo, para dizer o mínimo, então é justo que ele assine após o que provavelmente será sua defesa de título mais assistida até agora. Que melhor maneira de um reinado de campeonato que começou com a conquista do cinturão por desqualificação, seguida por sua defesa por meio de uma decisão dividida apertada, vencendo TJ Dillashaw com um braço só e depois vencendo outra decisão dividida apertada. Pode não ter sido o reinado mais dominante, mas deixou muitas pessoas com raiva e isso deve contar para alguma coisa.

Sterling não deve nada a ninguém. Se ele tem alguém em mente ao decidir mudar de divisão, é seu amigo Merab Dvalishvili, que espera pacientemente por sua chance de se tornar o campeão peso-galo, ao mesmo tempo em que funciona essencialmente como seu guarda-costas ao derrotar outros competidores. Há muito se entende que, quando chegar a hora certa, ele se afastará para que seu amigo assuma o controle, e todos os sinais indicam que sábado é essa hora.

Há uma chance melhor de Sterling ficar por perto se ele perder para obter uma medida de vingança contra O’Malley e garantir que ele parta em seus próprios termos. Acho que ele teria essa oportunidade também, porque tanto quanto o UFC ama O’Malley, eles também adoram promover revanche instantânea.

Mas de qualquer forma, O’Malley deve ser o último oponente que Sterling enfrentará até 135 libras no futuro previsível, e como eu tenho o campeão vencendo de qualquer maneira, o UFC 292 realmente sinaliza o fim deste capítulo da carreira de Sterling.

Marrocos: Aljo tem 34 anos e, sim, fazer esse corte de peso só vai ficar mais difícil. Pelo bem de sua saúde e longevidade, a mudança para o peso-pena precisa acontecer mais cedo ou mais tarde. Também é um bom momento com Dvalishvili à beira de uma chance pelo título. Mas porque tantas coisas no MMA não têm nada a ver com a opção inteligente ou sensata, eu postulo que a mudança de Sterling é tanto sobre seu lugar nos negócios do UFC quanto sobre seu peso ideal.

Se Sterling fizer o que deve fazer e vencer O’Malley, usando sua trocação desajeitada para estabelecer trocas de luta agarrada a caminho de uma vitória por finalização, é uma saída perfeita para uma mudança para o peso-pena. Mas digamos que os deuses do MMA mexam nas coisas e ele perca. Acho que ele não fica no peso-galo porque o ego dele não deixa ele sair. Acho que é porque a promoção provavelmente exigirá que ele faça outra luta – incluindo, possivelmente, o companheiro de equipe contra o companheiro de equipe que ele rejeitou enfaticamente – para recuperar o título.

Sterling não é o homem da empresa que O’Malley é e, além do mais, ele não é popular o suficiente com a base de fãs para exigir uma revanche imediata. Exceto por um resultado bizarro que absolutamente exige um – e, vamos encarar, há uma chance decente, dado o reinado desequilibrado de Sterling pelo título – ele sobe para o peso-pena porque é um novo começo, tanto do ponto de vista competitivo quanto de negócios.

Meshew: Sim. Estou bastante confiante de que esta é a última luta de Aljo até 135 libras, pelo menos por enquanto.

Se Aljamain Sterling vencer, eu diria que é basicamente uma garantia de que ele sobe. 135 é difícil para ele fazer, ele terá limpado funcionalmente a divisão e deve ter uma chance pelo título dos penas garantida se subir. Não há razão para ficar, uma vez que ele vence a vaca leiteira na categoria de peso.

Se ele perder, fica um pouco mais interessante, mas eu ainda me inclino a subir. Se O’Malley vencer, eu altamente duvido que ele esteja fazendo uma revanche com Sterling, o que significa que se Aljo quiser outra chance pelo título, ele está de volta ao jogo. Ele quer fazer isso? Por que ele iria? Vencer Cory Sandhagen novamente e tentar recuperar o título apenas para desocupar imediatamente e subir? Parece improvável. É um plano muito melhor seguir o manual de Rafael dos Anjos de subir de categoria de peso – para uma indiscutivelmente menos competitiva, nada menos – e ver como seu corpo se comporta quando ele não o está matando ativamente para ganhar peso. Há todas as chances de ele ser melhor em 145! Além disso, o UFC sempre precisa de alguém para lutar contra Max Holloway. Pode muito bem ser Aljo.

2. Se Zhang Weili vencer Amanda Lemos, quem será o próximo?

Meshew: Fácil: Yan Xiaonan.

Sei que estamos todos chapados com Tatiana Suarez agora, e eu também. Ela é provavelmente o melhor peso-palha da Terra no momento. Mas, infelizmente, ela ainda não está apta para uma luta pelo cinturão, pois ficou quatro anos sem lutar. Você não volta apenas com o mesmo calor em você.

É como quando você volta com uma ex-namorada depois de cinco anos separados. Os anos anteriores juntos não se limitam apenas ao relacionamento. É uma coisa totalmente nova que tem um pouco de história. Esse é o Suarez agora. Ela teve um tempo significativo no peso palha, mas depois foi embora. As coisas mudaram. Agora ela está de volta e as coisas estão indo bem novamente, mas ainda há coisas para resolver. Uma vitória sobre Jessica Andrade é inegavelmente grande. Mas não é uma proposta, porque Yan Xiaonan já se ajoelhou quando engomou Andrade em maio.

Suarez está em uma posição em que precisa de mais uma luta para disputar o cinturão, e parece bastante óbvio que Mackenzie Dern faz mais sentido. Essas duas mulheres lutam em uma disputa sem dúvida nº 1, enquanto Zhang e Yan lutam pelo título de maior lutadora chinesa no MMA.

Marrocos: Mas Jed, se você está voltando com essa antiga namorada (Suarez) em primeiro lugar, não há uma razão para isso? Ela pode ser a única! Mas a única maneira de fazer isso é enfrentar seus medos, ajoelhar-se e fazer a proposta. Não sei mais se estamos falando da vida real, do The Bachelor ou da divisão peso-palha do UFC, mas o que sei é que Suarez é muito claro o contendor nº 1. Ela já respondeu às perguntas se ainda é capaz de competir no nível mais alto da divisão, e você pode argumentar que ela reivindicou sua elegibilidade ao título depois que ela foi retirada por seus ferimentos. Não vamos deixar que o fino véu da meritocracia atrapalhe uma estrela em formação.

Na pior das hipóteses, você pode reservar um eliminador de título entre Suarez e Xiaonan, com o vencedor enfrentando Zhang no início do próximo ano. Isso deixa Zhang na prateleira por um tempo, mas resolve o problema de meritocracia de dar a Suarez a primeira chance pelo título. O que estou dizendo, porém, é que você pode ignorá-lo. Houve disputas de título muito mais flagrantes na história do UFC.

Lee: Eu sei que deveria ser Yan… mas se Suarez é a rainha em espera, por que fazê-la esperar mais?

Suarez conseguir a chance pelo título antes de Yan parece errado à primeira vista, já que ela ganharia com uma vitória dominante sobre Andrade, um feito que Yan realizou há três meses. Pode-se até argumentar que a vitória de Yan foi mais impressionante, já que veio por nocaute, que sempre soa um pouco mais alto nos ouvidos dos torcedores e casamenteiros.

Mas sou obrigado a recuperar o tempo perdido quando se trata de Suarez. As lesões lhe roubaram preciosos anos nobres, durante os quais ela definitivamente já teria disputado o título. Este jogo é tão inconstante, e se a saúde de Suarez está estável agora, então agora é a hora de colocá-la em uma luta pelo campeonato. Pode ser contra o Zhang, pode ser contra o Lemos, não importa. Ela já fez o suficiente e será favorecida contra qualquer um.

Suarez poderia ser campeão do UFC até o final de 2023. Que história de retorno seria essa.

3. Qual enredo fora dos dois principais mais te intrigou?

Marrocos: Eu com certeza gostaria de ver Ian Machado Garry enfrentar Geoff Neal, com as travessuras da camiseta da estrela irlandesa antes da luta de sábado. A poderosa trocação de Neal prometia ser um duro teste para Garry e uma ponte para o top 10 – ou uma grande dor de cabeça graças às mãos pesadas do texano.

Agora, temos Magny, o destaque original de Garry e ainda um passo à frente no que diz respeito ao salto potencial do novato nas classificações da promoção. Alguns anos atrás, eu teria dado a Magny uma chance muito maior de derrotar Garry. Ele é um dos caras durões mais duráveis ​​e perenes até 170 libras. No entanto, ele faz isso há muito, muito tempo e é muito mais desigual contra a concorrência de primeira linha. Essa é a idade e o jogo de luta. Junte isso a uma luta de última hora contra um cara bem treinado e mais jovem, Magny terá que aparecer em grande estilo. Ele pode nos surpreender, ou não. É por isso que ainda estou interessado no resultado.

Meshew: Existe alguma outra resposta além de Chris Weidman? Estamos falando de um ex-campeão e futuro membro do Hall da Fama recuperando-se de uma lesão catastrófica após dois anos de reabilitação. Ouvir Weidman falar sobre como a reabilitação foi terrível me deixa extremamente interessado em saber como ele está voltando. Quero dizer, ele teve aquela luta em março, mas esta é uma outra chaleira de peixe. Ele vai tentar dar chutes? Que tal verificá-los? Ele ainda tem um pouco da magia do campeonato ou tem tempo e a lesão roubou o que restava?

Dada a aparência de Brad Tavares ultimamente, este é o matchmaking perfeito para colocar Weidman de volta ao fogo real sem jogá-lo imediatamente no fundo do poço, e ao contrário de alguns outros campeões neste card (*tosse* Cody Garbrandt *tosse*). acho que Weidman está completamente lavado. Se ele puder voltar dessa lesão e parecer bem, ainda podemos conseguir algumas lutas divertidas com ele.

Lee: Chame-me de maluco, mas estou um pouco em perspectiva com este.

Começando perto do topo, temos o invicto Ian Machado Garry, que perdeu uma luta com Geoff Neal, mas agora recebe o eterno guardião Neil Magny. De qualquer maneira, Neal/Neil era o próximo passo lógico para Machado Garry, então espere que a conversa sobre o “futuro campeão” esteja fluindo livremente depois de sábado, caso o superconfiante irlandês mantenha seu recorde imaculado.

Mais abaixo no card, há Silva-mania com Natalia Silva e Karine Silva buscando grandes vitórias sobre as veteranas Andrea Lee e Maryna Moroz, respectivamente, Andre Petroski busca sua quinta vitória consecutiva ao enfrentar o hype-killer Gerald Meerschaert, e depois há o meu amado O lutador final 31 termina

Agora que penso nisso, nós realmente enterramos o lede aqui, porque sabemos que todo mundo está sintonizado no sábado à noite para o TUF 31 lutas finais, certo?

Certo?

Pessoal?