Príncipe Harry revela onde ele ‘viveria feliz’… e não é nos EUA

Príncipe Harry compartilhou sua preferência por um lugar onde encontraria contentamento em viver. Falando no International Sports Promotion Society (ISPS) Sports Values ​​- Summer Edition Summit em Tóquio, Japão, o duque de Sussex transmitiu sua admiração pelo Japão e suas tradições.

atormentar elogiou especificamente as ofertas culinárias do Japão, elogiando com entusiasmo o “surpreendente bife de Kobe”, que ele teve o prazer de saborear tanto no jantar da noite anterior quanto no almoço daquele dia.

“Estive envolvido em muitas instituições de caridade durante a maior parte da minha vida e recebo uma enorme quantidade de satisfação retribuindo ao máximo de pessoas possível”, disse ele.

“Minha vida é caridade, sempre foi, sempre será.”

“Seu calor, sua compaixão, sua generosidade, cada elemento da cultura japonesa é realmente único e muito, muito especial.

“Percebi isso na minha primeira visita, quatro anos atrás, quando vim para a Copa do Mundo de Rugby. E ficaria feliz em morar aqui se você me aceitasse.

“Obrigado por sua hospitalidade. Eu realmente gostei de estar aqui no Japão novamente e estou ansioso para minha próxima visita.”

Em sua breve visita a Tóquio, Príncipe Harry encontrou tempo para fazer compras ao lado do campeão de polo e amigo próximo Inácio “Nacho” Figuerascom quem mantém uma amizade desde 2007.