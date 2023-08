Procurador da Câmara de Colégio tenta subornar vereador para sabotar eleição da Mesa Diretora

Uma gravação de áudio mostrando uma ligação telefônica do procurador da Câmara Municipal de Porto Real do Colégio, Francisco de Assis Chaves Junior, tentando comprar o vereador Janiel da Aldeia, através do cunhado Leandro conhecido por Dodô, expõe uma situação de extremo desespero daqueles que de forma truculenta e sem respeito ao regimento interno da casa de leis da cidade ribeirinha, buscam se perpetuar no poder, tentando driblar a justiça e afrontar o Ministério Público.

A gravação que foi feita em uma residência da Aldeia Kariri Xocó no dia 16 de julho de 2023 as 14h23min, traz claramente a intensão de subornar o vereador Janiel da Aldeia com a oferta de suborno. “Eu só consigo vinte viu, aquela questão da coisa da assessoria eu consigo, mas pra gente chegar junto agora eu só consigo chegar com vinte viu, porque a gente já tá com seis, entendeu, é como eu disse quem vem primeiro vem melhor, entendeu”, diz o advogado em trecho da conversa.

Em outro trecho da conversa, Dr Junior como está na agenda telefônica de Dodô, responde a ele dizendo que: “não existe aquilo não, a gente não está tratando de prefeitura não é câmara municipal, câmara municipal é uma porcariazinha, Leandro, não tem esse recurso todo não, você é doido é, entendeu”, afirma insistindo na decisão rápida do vereador Janiel para a soma de sete edis num grupo.

Confira o vídeo e áudio