Sean O’Malley mira na luta de boxe de Gervonta Davis: ‘Essa luta vai acontecer’

Sean O’Malley acaba de ganhar seu primeiro título do UFC. E agora ele quer uma chance contra outro campeão – no boxe.

“Sugar” marcou um nocaute espetacular no segundo round sobre Aljamain Sterling para conquistar o título do peso galo na luta principal do UFC 292 de sábado em Boston. Ele agora está no topo de uma das divisões mais profundas do MMA, com o ex-rival Marlon Vera aparentemente em seguida, assim como os principais desafiantes Cory Sandhagen, Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov esperando nos bastidores.

Quando a perspectiva de uma revanche com Vera foi levantada, O’Malley relutantemente expressou interesse na luta, mas observou que preferia entrar no mundo do boxe para enfrentar o invicto Gervonta Davis.

“Pensei em gravar uma promo, mas veremos”, disse O’Malley na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 292. “Apenas o caminho [Vera] atos, ele é tão irritante. Ele não é engraçado, ele tenta ser. Ele é tão feio. Ele se veste como um idiota. É como, ‘Deus, eu realmente tenho que dar uma oportunidade a esse cara?’ Eu provavelmente irei lá e gritarei com ele, ganharei muito dinheiro, então eu poderia. Então pode ser isso.

“Eu também não me importaria de nocautear Gervonta Davis, e sei que as pessoas vão dizer, ‘Ooh, você é um aspirante a Conor.’ Estou te dizendo, essa luta vai acontecer.”

O’Malley e Vera já lutaram há três anos no UFC 252. Vera venceu por nocaute técnico no primeiro round com golpes de chão, embora O’Malley tenha disputado a vitória, culpando uma lesão na perna que sofreu durante a luta. No sábado, Vera superou Pedro Munhoz para manter sua vaga no círculo de contendores.

Se O’Malley conseguisse estabelecer um confronto de MMA x boxe com Davis, ele seguiria os passos de Conor McGregor, que competiu em uma luta massiva de boxe contra Floyd Mayweather Jr.

“Eu sinto que isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde”, disse O’Malley. “Mas eu também sei, ok, o UFC está disposto a apoiar coisas assim se for grande o suficiente. Com esse desempenho, estamos chegando perto, mas talvez eu tenha que ir lá, ganhar mais algumas lutas, ganhar mais um cinturão, não sei se ele é considerado uma estrela grande o suficiente para o UFC deixar isso acontecer. Isso vai acontecer.

“Eu disse [winning the UFC title] ia acontecer anos atrás, e eu recebi tanta merda dizendo que seria o campeão, serei a próxima grande estrela, serei isso, serei que. Eu recebi tanto ódio e merda por isso, mas olhe para mim agora.”

Davis está saindo de sua própria luta, um confronto com Ryan Garcia em abril passado. “Tank” dominou seu companheiro invicto antes de eliminar Garcia no sétimo round. Ele tem 29-0 no boxe, com 27 dessas vitórias terminando dentro da distância.

É um desafio que O’Malley anseia, e ele sente que seria o lado A da dupla.

“Eu realmente não acompanho o boxe, mas já ouvi falar de Gervonta Davis”, disse O’Malley. “Acho que ele está invicto. Eu quero ter lutas loucas e massivas. Essa merda me deixa animado. Eu amo essas coisas. Não há estrelas na categoria peso-galo. Gervonta, você pode considerá-lo quase uma estrela, e é isso que me deixa empolgado. Eu vs. Gervonta seria foda demais.