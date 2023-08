Sean O’Malley quer revanche de Chito Vera na primeira defesa do título, afasta Merab Dvalisvhili

Em primeiro lugar, Sean O’Malley quer se tornar campeão no UFC 292. Mas não se engane, ele ainda é um lutador premiado.

O’Malley deixou isso claro ao abordar seu futuro com uma possível vitória sobre o Aljamain Sterling no sábado. Ele já está traçando o caminho para um retorno à ação em dezembro e, em um mundo perfeito, o sempre colorido peso galo adoraria a chance de revanche Marlon “Chito” Vera – a única derrota em seu cartel profissional – ao invés de procurar alguém como Merab Dvalishvili, que tem uma classificação mais alta com uma sequência de vitórias mais longa.

“Se você me perguntasse qual luta é maior, eu contra a revanche ‘Chito’, ou eu contra o Merab? Tenho certeza de que todos podemos concordar sobre qual é o maior”, disse O’Malley durante o media day do UFC 292.

“Eu estou no negócio de luta. Eu tenho dito isso. Nunca tive medo de dizer isso. Isso é um negócio para mim. Quem ganha mais dinheiro – eu contra Merab ou eu contra ‘Chito?’ É muito simples para mim.”

No papel, Dvalishvili é definitivamente o candidato mais merecedor, especialmente depois de ter dominado o ex-campeão peso-galo Petr Yan em sua luta mais recente. Acrescente a isso, ele é um companheiro de equipe de longa data e amigo próximo de Sterling, então isso só aumentaria a intensidade de uma luta potencial com O’Malley.

O único problema é que O’Malley simplesmente não vê Dvailishvili como uma luta por dinheiro. Ele alegou que nem reconheceu o peso-galo georgiano durante uma briga em maio, quando entrou no octógono para enfrentar Sterling, que havia acabado de derrotar Henry Cejudo no UFC 288, e Dvalishvili pegou seu macaco e pulou em cima do jaula.

“Não reconheci Merab”, disse O’Malley. “Que engraçado é isso? Eu pensei que ele era apenas um trabalhador de merda. Entreguei a Merab minha jaqueta. Isso é hilário. Eu não sabia quem era Merab. É engraçado. Acho muito engraçado”.

Quando se trata de uma revanche com Vera, O’Malley sabe sem hesitar que a luta vai colocar bundas nas cadeiras. Vera terminou sua primeira luta com uma série de cotoveladas e socos no chão após O’Malley sofrer uma lesão na perna.

Apesar de afirmar que ainda está invicto, independentemente do resultado dessa luta, O’Malley não pode negar que adoraria recuperar essa luta contra Vera.

“A revanche precisa acontecer”, disse O’Malley. “Todo mundo, até o próprio ‘Chito’ realmente sabe que não foi uma vitória.

“Eu sempre quis recuperá-lo, e eles dizem, ‘Por que você não luta contra ele imediatamente?’ Farei isso quando for a hora certa.”

Claro, Vera ainda tem que enfrentar a luta dele, contra Pedro Munhoz, no sábado. O’Malley definitivamente quer que Vera vença, mas ele também suspeita que a luta não será como a guerra que muitos prevêem.

“Deus, eu quero ser como, ‘Sim, vai ser emocionante’, mas por alguma razão, eu sinto que vai ser tão chato”, disse O’Malley. “Acho que vai ser o Pedro meio que não querendo engajar por fora, tentando chutar as pernas. ‘Chito’, vimos sua última atuação contra Cory [Sandhagen]. Existe a possibilidade de ser uma luta muito emocionante. Eu sinto que pode ser muito chato.

“Espero que ‘Chito’ vença. Revanche eu contra ‘Chito’ em dezembro, Vegas, defesa do título. Isso soa maravilhoso. Eu amo isso. Então, idealmente, ‘Chito’.”