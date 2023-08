Sensação térmica pode chegar a 49°C. Veja a previsão para sua região

Nos últimos dias, uma onda de calor intensa tem afetado diversas regiões do Brasil, levando as temperaturas a níveis extremos e provocando desconforto em milhões de pessoas. A previsão meteorológica indica que essa onda de calor atingirá seu pico nesta quarta-feira, com temperaturas superando os 40°C em várias cidades do país.

Neste artigo, vamos explorar as causas desse fenômeno, suas consequências e as previsões para os próximos dias.

O que está provocando essa onda de calor?

De acordo com especialistas, essa onda de calor é resultado da combinação de dois fatores principais: a influência do fenômeno El Niño e as mudanças climáticas globais. O El Niño é um fenômeno que ocorre quando as águas do Pacífico Equatorial aquecem, causando alterações no clima em todo o mundo. A atual massa de ar quente e seco sobre o Brasil está sendo impulsionada pelo El Niño, elevando as temperaturas em todas as regiões do país.

Recordes de temperatura previstos

Essa onda de calor está trazendo temperaturas excepcionais para o inverno brasileiro. Geralmente, as temperaturas nessa estação variam entre 20°C e 25°C, mas, devido ao calor intenso, muitas cidades estão registrando recordes históricos. Por exemplo, em São Paulo, se as previsões se confirmarem, teremos a temperatura mais alta já registrada para o mês de agosto desde o início das medições em 1961. No Rio de Janeiro, também é esperado um novo recorde histórico para o mês.

Previsões para os próximos dias

Apesar do calor intenso, há uma boa notícia para aqueles que estão sofrendo com as altas temperaturas. Uma nova frente fria está prevista para o final da semana, trazendo alívio para o Sul e Sudeste do país. As temperaturas devem cair drasticamente, podendo chegar a 15°C em algumas cidades. No entanto, antes dessa mudança, é esperado que ocorram chuvas e temporais em várias regiões.

Impactos da onda de calor



A onda de calor tem causado diversos impactos nas regiões afetadas. Além do desconforto causado pelo calor extremo, a saúde da população pode ser prejudicada, principalmente devido à desidratação e exaustão pelo calor. É importante que as pessoas se protejam, bebam bastante água e evitem exposição excessiva ao sol. Além disso, a onda de calor também pode afetar a agricultura, provocando secas e prejudicando as lavouras.

Regiões mais afetadas

Diversas regiões do Brasil estão sendo especialmente afetadas pela onda de calor. Em Brasília e São Paulo, as previsões indicam temperaturas de até 34°C. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a temperatura pode chegar a 37°C. Já em Cuiabá, a previsão é de uma temperatura impressionante de 42°C. Essas altas temperaturas estão acima da média histórica e reforçam a intensidade dessa onda de calor.

Previsão do tempo por região

A previsão do tempo para os próximos dias varia de acordo com cada região do país. No Norte, são esperados volumes de chuva maiores no noroeste do Amazonas, enquanto em outras áreas, como Pará, Amapá e Tocantins, o tempo deve permanecer seco.

No Nordeste, a previsão é de tempo seco, com pouca chuva e baixa umidade relativa do ar. No Centro-Oeste, uma massa de ar quente e seco deixará o tempo estável e sem chuvas. No Sudeste, o tempo também ficará seco, com exceção de algumas áreas onde são esperados volumes de chuva maiores. Já no Sul, uma frente fria trará chuvas e instabilidade climática.

Medidas de proteção

Diante das altas temperaturas, é importante tomar algumas medidas para se proteger e garantir o bem-estar durante essa onda de calor. Algumas dicas incluem:

Beber bastante água para evitar a desidratação;

Evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente nos horários de pico;

Utilizar roupas leves e claras, que ajudam a refletir o calor;

Usar protetor solar para proteger a pele dos raios UV;

Manter os ambientes ventilados e frescos, utilizando ventiladores ou ar condicionado, se disponíveis.

Ademais, a atual onda de calor que atinge o Brasil tem causado temperaturas extremas e desconforto generalizado. As causas desse fenômeno estão relacionadas ao El Niño e às mudanças climáticas globais. No entanto, após alguns dias de calor intenso, uma frente fria está prevista para trazer alívio, com a queda das temperaturas.

É importante tomar medidas de proteção e cuidado durante essa onda de calor, buscando se manter hidratado e evitar a exposição excessiva ao sol.