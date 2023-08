Skip Bayless finalmente encontra parceiro de debate e revela nova música de Lil Wayne para Undisputed

Skip Bayless está em busca de um parceiro de debate digno desde Shannon Sharpe esquerda FS1“Undisputed” do mês passado e ele finalmente descobriu que alguém em NFL lenda Richard Shermanque já tem carreira na televisão, segundo The New York Post.

Sherman, 35, e Bayless, 71, supostamente tiveram uma reunião de duas horas no hotel The Peninsula Beverly Hills no mês passado, onde discutiram uma velha treta.

Skip Bayless joga camisa de Dak Prescott no lixoTwitter

O antigo Seahwaks de Seattle cornerback agora aparecerá em 50 a 100 episódios de “Undisputed” como parte de um grupo de pessoas que debaterá Bayless

Sherman fará suas aparições principalmente durante o NFL temporada e ainda vai continuar trabalhando para Amazon Prime Vídeoprograma de estúdio “Thursday Night Football”.

FS1 e Sherman ainda não colocaram a caneta no papel, mas ambas as partes chegaram a um acordo, por The New York Post.

O que aconteceu entre Richard Sherman e Skip Bayless?

Bayless e Sherman uma vez entraram nisso em ESPN“First Take” de Skip, o antigo show de Skip, mas agora é tudo água debaixo da ponte.

Durante aquele episódio infame, que foi ao ar há mais de uma década, Sherman disse a Bayless que nunca havia realizado nada.

Bayless respondeu dizendo que tinha feito mais na mídia esportiva do que Sherman, um Super Bowl vencedor, teve na NFL.

Esse tipo de energia entre os dois resultará em uma televisão incrível, mas quando Sherman não está por perto, Bayless tem alguns outros parceiros em mente.

Skip Bayless revela nova música de Lil Wayne

Bayless anunciou na semana passada que o rapper Lil Wayneseu grande amigo, fará parte do programa todas as sextas-feiras.

O polêmico analista esportivo também revelou sexta-feira que “Undisputed” contará com uma nova música tema do rapper, que escreveu a faixa atual do FS1 mostrar.

“Gravei um vídeo para a nova música tema que Lil Wayne escreveu e gravou para o novo Undisputed, que será lançado em 28 de agosto”, escreveu Bayless. “A música se chama ‘Bom dia’. Clássico instantâneo. Mal posso esperar para você ouvir.”

Lil Wayne, 40, adora esportes, já foi convidado várias vezes em “Undisputed”, mas com Sharpe junto, não como parceiro de Bayless.