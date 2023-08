Vídeo KSI vs. Fury: KSI empurra Tommy Fury durante o primeiro olhar fixo; John Fury perde a paciência

Depois de uma coletiva de imprensa selvagem na terça-feira, KSI e Tommy Fury ainda tiveram bastante teatro para seu primeiro olhar.

No confronto, KSI e Fury tocaram as testas antes de KSI empurrar Fury e fazer com que ambas as partes, incluindo o pai de Tommy Fury, John Fury, fossem contidos pela segurança para evitar uma possível briga na Wembley Arena, em Londres, na tarde de terça-feira.

Confira o primeiro olhar abaixo.

Logan Paul e seu oponente no evento de 14 de outubro, Dillon Danis, nunca se enfrentaram depois que ambos deixaram a arena após sua movimentada coletiva de imprensa.