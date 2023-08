EUn apenas alguns dias, um novo Hall da Fama do Basquete classe será consagrada em Springfield, Massachusetts. É uma classe repleta de estrelas este ano, com jogadores como Pau Gasol e Dirk Nowtizki ganhando entrada no Salão ao lado do lendário treinador principal Gregg Popovich e WNBA ícone Becky Hammon.

Também no grupo este ano está o ex- calor de Miami estrela Dwyane Wadeque teve média de 22 pontos por jogo e venceu três NBA campeonatos em seus 16 anos de carreira. As 14 temporadas completas Wade gasto em Miamie o que ele conseguiu lá, compeliu Aquecer executivo Pat Riley na terça-feira para dizer que Wade é o maior jogador de todos os tempos da franquia – ainda melhor do que Lebron Jamescom quem Wade conquistou dois títulos.

Riley tem suas razões

Em uma teleconferência com repórteres antes da cerimônia de posse de sábado, riley – ele próprio um membro do Hall of Fame – explicou por que ele acredita Wade é o melhor calor de Miami jogador de todos os tempos.

“Como um Aquecer jogador, Dwyane é o maior jogador que já vestiu um uniforme para nós”, disse Riley. “LeBron esteve aqui por quatro anos e nos deu um tremendo impulso e ajudou Dwyane a alcançar o que ele queria alcançar. Mas sobre o corpo de trabalho aqui em Miami, Dwyane é o maior jogador que já jogou pelo Heat. Isso não é um insulto a LeBron, é por causa de sua longevidade e do curto período em que LeBron esteve aqui”.

Wade e LeBron foram companheiros de equipe em Miami por apenas quatro anos e depois se reuniram em 2017 no Cleveland Cavaliers. O calor fez o Finais da NBA todos os quatro anos que Wade, Jamese Chris Bosh jogou pelo time, ganhando tudo em 2012 e 2013.

Tiago, o NBAlíder de pontos de todos os tempos, desde então ganhou mais dois campeonatos – um com Clevelando outro com Los Angeles Lakers.

“Jordan-like” Wade quase não jogou pelo Miami

Na mesma teleconferência, riley comparado Wade – que foi elaborado em quinto lugar geral no agora lendário Draft da NBA de 2003 — para Michael Jordan. Riley, nove vezes NBA campeão, disse que o primeiro passo explosivo de Wade e a habilidade de torcer até o aro o lembraram de apenas um outro artilheiro que ele tinha visto.

Mas não era nem uma certeza o Aquecer wpuld acabaria com Wade no dia do recrutamento em 2003. Havia a preocupação de que o Toronto Raptors escolheria Wade com a quarta escolha – nesse caso, Miami teria selecionado boshque finalmente assinou como agente livre em 2010.

A história da NBA poderia ter mudado para sempre se Wade tivesse começado sua carreira em Canadámas Riley está muito feliz por ter tido a chance de convocar seu homem há 20 anos.

“Eu amo (Wade) até a morte”, disse Riley. “Toda vez que o vejo, nos envolvemos em um grande abraço e conversamos.”