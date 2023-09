Atualização sobre lesão de Travis Kelce: Você deveria alinhá-lo para a Semana 1 do NFL Fantasy?

Atudo Fantasia da NFL gerente que tem Travis Kelce do time deles desmaiou um pouco ontem quando souberam que ele hiperestendeu o joelho durante o treino. Treinador Andy Reid disse especificamente que teria que esperar até que o joelho não estivesse tão inchado para tomar uma decisão por sua vaga no jogo de quinta-feira contra o Leões de Detroit. A temporada da NFL começa nesta quinta-feira e Kelce é um dos Fantasia da NFL jogadores com melhor classificação. Todos os treinadores do Fantasy querem saber se devem alinhá-lo ou se devem procurar outras opções caso ele não esteja apto para jogar durante a Semana 1. Não se preocupe, nós lhe damos todas as informações que você precisa saber sobre Joelho hiperestendido de Travis Kelce.

O joelho de Travis Kelce permitirá que ele jogue?

De acordo com o último relatório do Chefes de Kansas City, Travis Kelce joelho sofreu uma hiperextensão, mas não está mais tão inchado como ontem. De acordo com relatórios preliminares, Kelce não sofreu nenhum dano no menisco ou nos ligamentos. Esta é uma notícia fantástica porque significa que ele sofreu apenas uma entorse no joelho e que se recuperará relativamente rápido. No entanto, Fantasia os dirigentes querem saber se Travis Kelce estará qualificado para jogar Semana 1. Como Tight End, Kelce não tem muitos jogadores que possam substituí-lo adequadamente com o mesmo tipo de garantias. Atualmente, backup Noah Gray tem um conjunto decente de habilidades, mas verificar mais wide receivers do Chiefs pode ser uma jogada inteligente para os gerentes do Fantasy.

Segundo relatos, o Chefes de Kansas City esperará que o inchaço do joelho diminua um pouco mais para tomar uma decisão sobre sua participação na Semana 1. Se você o tiver em seu time, talvez não seja aconselhável arriscá-lo, mas ele definitivamente pode jogar se se sentir bem para ir. Como opção, Joan Johnson, do New Orleans Saints está disponível em 70% das ligas. Este TE teve 42 recepções em 65 alvos para mais de 500 jardas e 7 touchdowns na última temporada. Certamente, sua atividade na pré-temporada o colocará em uma ótima posição para jogar e gerar pontos suficientes nesta posição enquanto Travis Kelce volta à sua melhor forma. Mas se você quiser esperar por Travis ainda hoje, fique ligado nas novas atualizações durante a tarde. Irmão Jason Kelce acabei de falar com Programa matinal WIP e disse que ele estaria pronto para ir se o inchaço diminuísse.