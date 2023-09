CAIXA divulga aplicativo prático e seguro para compra de Casas; confira

Você sabia que agora é possível comprar uma casa própria de forma mais rápida e segura? A Caixa Econômica Federal lançou o aplicativo Habitação CAIXA, que oferece mais de 50 funcionalidades para realizar o financiamento de um imóvel diretamente do celular. Neste artigo, vamos explorar as facilidades e vantagens desse aplicativo inovador, além de fornecer um guia passo a passo para baixá-lo e utilizá-lo.

As facilidades do app Habitação CAIXA

O app Habitação CAIXA foi desenvolvido para tornar o processo de compra de um imóvel mais prático e acessível. O aplicativo que conta com mais de 50 funcionalidades disponíveis, possibilita realizar simulações de financiamento, iniciar e acompanhar propostas enviadas à CAIXA e acessar serviços sem precisar sair de casa. Vejamos algumas das principais facilidades oferecidas pelo aplicativo:

Simulações de financiamento

Uma das funcionalidades mais úteis do app Habitação CAIXA é a possibilidade de realizar simulações de financiamento. Você pode inserir diferentes valores de imóveis, prazos e taxas de juros para obter uma estimativa precisa das parcelas e condições de pagamento. Isso permite que você planeje melhor o seu orçamento e tome uma decisão informada na hora de comprar uma casa.

Acompanhamento de propostas

Outra vantagem do aplicativo é a capacidade de acompanhar as propostas enviadas à CAIXA. Você pode verificar o status de cada proposta, desde a aprovação até a assinatura do contrato. Isso elimina a necessidade de entrar em contato com a agência e agiliza todo o processo de compra do imóvel.

Contrato de financiamento

O app Habitação CAIXA também oferece acesso rápido e fácil ao contrato de financiamento. Você pode consultar todas as informações importantes, como o valor financiado, prazo contratado, saldo devedor e prazo restante. Além disso, é possível visualizar a prestação em aberto e até mesmo gerar boletos para efetuar o pagamento.



Você também pode gostar:

Redução de prestação, prazo ou liquidação do contrato

Uma funcionalidade interessante do app Habitação CAIXA é a possibilidade de reduzir a prestação, o prazo ou até mesmo liquidar o contrato de financiamento. Com apenas alguns cliques, você pode simular diferentes cenários e escolher a melhor opção para a sua situação financeira. Isso oferece mais flexibilidade e controle sobre o seu financiamento imobiliário.

Pausa nas prestações

Se você estiver passando por uma dificuldade financeira temporária, o app Habitação CAIXA permite pausar até seis prestações do seu financiamento habitacional. Para isso, é necessário que seu contrato esteja em dia e que você tenha pelo menos 24 prestações pagas. Essa funcionalidade pode ser extremamente útil em momentos de instabilidade econômica.

Como baixar o app Habitação CAIXA

Agora que você conhece as principais facilidades do app Habitação CAIXA, vamos explicar como baixá-lo e começar a utilizá-lo. Siga o passo a passo abaixo:

Procure o ícone da loja de aplicativos no seu celular. Para aparelhos Android, acesse a Google Play Store, e para iPhones, acesse a App Store. Na barra de busca da loja de aplicativos, digite “Habitação CAIXA” e clique em buscar. Selecione o aplicativo oficial da CAIXA e clique em baixar/obter. Aceite a instalação e aguarde até que o download seja concluído.

Como utilizar o app Habitação CAIXA

Após baixar o app Habitação CAIXA, você precisará fazer login para começar a utilizar todas as funcionalidades. Se você já utiliza outros aplicativos da CAIXA, como Loterias Online ou FGTS, pode utilizar o mesmo login e senha. Caso contrário, siga as instruções abaixo:

Abra o aplicativo Habitação CAIXA. Clique na opção “Novo Usuário” para fazer o cadastro. Preencha todas as informações solicitadas, como CPF, nome completo e data de nascimento. Crie um login e uma senha seguros para acessar o aplicativo.

Agora você está pronto para explorar todas as facilidades do app Habitação CAIXA e tornar o processo de compra da casa própria mais simples e eficiente.

O app Habitação CAIXA é uma ferramenta indispensável para quem deseja comprar um imóvel de forma prática e segura. Com mais de 50 funcionalidades disponíveis, é possível simular financiamentos, acompanhar propostas, consultar contratos e até mesmo reduzir ou liquidar o financiamento. Baixe o aplicativo hoje mesmo e aproveite todas as facilidades oferecidas pela CAIXA Econômica Federal. Sua casa própria está mais perto do que você imagina!