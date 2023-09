Chamadas de vídeo com avatar no WhatsApp

O WhatsApp começou um pequeno teste com seu novo recurso que permite usar um avatar durante uma videochamada. Com esse recurso, o WhatsApp quer ajudar a proteger a privacidade do usuário, mascarando sua aparência real com um avatar e, ao mesmo tempo, permitindo que eles participem da videochamada.

A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do WhatsApp, que divulgou a atualização 2.23.19.14 do WhatsApp beta para Android.

Basicamente, o recurso introduzido utiliza o avatar criado pelo usuário do aplicativo como personagem durante uma chamada de vídeo. Apesar de dar um tom de “metaverso” e adicionar um toque divertido e personalizado às conversas, a ideia é dar maior privacidade para o usuário. Assim, ao invés de só fechar a câmera, ele pode deixar o avatar lhe representá-lo.

O WhatsApp dedicou tempo e esforço significativos para aprimorar a experiência do usuário ao usar esse recurso. Quando os usuários optam por mudar para o modo avatar de vídeo, ele imitará seus movimentos e expressões faciais em tempo real para tornar suas interações mais realistas.

Ao decidir usar este modo, o usuário automaticamente concorda com o aviso de privacidade sobre como suas informações são usadas para melhorar o serviço e como são protegidas. É importante observar que as chamadas ainda são criptografadas de ponta a ponta, mesmo quando se usa o modo avatar de vídeo.

Iniciando chamadas de vídeo com mais pessoas

O WhatsApp já estava testando uma solução parar permitir aos usuários iniciar chamadas em grupo com até 15 participantes, uma melhoria significativa em relação ao limite anterior de apenas sete pessoas. Parece que o WhatsApp continua trabalhando para melhorar as chamadas, adicionando melhorias semelhantes com as atualizações mais recentes.

Com a atualização 2.23.19.16 do WhatsApp beta para Android, foi possível descobrir que o WhatsApp está lançando uma interface revisada para a guia de chamadas junto com um recurso de chamadas em grupo para 31 pessoas.



Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, o WhatsApp adicionou alguns pequenos ajustes na guia de chamadas. Agora, os links de chamada não são mais mencionados nesta tela, que apenas informa que é possível ligar para um ou mais contatos. Além disso, o botão de ação flutuante foi atualizado com um ícone de adição.

A atualização também introduz a capacidade de iniciar uma chamada em grupo com até 31 pessoas, tornando esse processo ainda mais rápido do que antes, pois é possível conectar-se imediatamente a um grupo maior de participantes com apenas alguns toques.

É importante destacar que embora o WhatsApp já permitisse chamadas em grupo de até 32 participantes nas atualizações anteriores, os usuários inicialmente tinham um limite de seleção de 15 contatos ao iniciar tal chamada.

Fotos com qualidade original de forma fácil

Uma atualização foi lançada para o WhatsApp beta para Android que permite a alguns usuários testarem uma nova forma de enviar fotos. De número 2.23.19.3, o recurso pretende facilitar aos usuários o compartilhamento de mídias com qualidade original, sem perder tempo navegando por vários menus ou pastas.

Divulgado pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o aplicativo, um novo ponto de entrada está disponível no seletor de documentos. Com esse atalho, o WhatsApp facilita aos usuários a seleção de fotos e vídeos da galeria do aplicativo. Após selecionar fotos e vídeos neste atalho, eles serão compartilhados como documentos para manter sua qualidade e metadados HEIC.

Vale ressaltar que já era possível compartilhar fotos e vídeos como documentos para preservar a qualidade da mídia nas atualizações anteriores, mas o novo ponto de entrada simplifica esse processo ao apresentar o seletor de mídia, garantindo que os usuários possam compartilhar rapidamente a mídia em sua qualidade original, mesmo melhor do que antes.

O recurso promete melhorar a experiência do usuário ao compartilhar mídia, sem perder a qualidade original, mantendo a resolução, a clareza e a fidelidade ao que foi tirado. Isso também significa que fotos e vídeos não perderão detalhes, nitidez ou precisão de cores devido à compactação ou redução de escala durante o processo de compartilhamento.