Fan Tokens: Jogador Decisivo 2022/23: Vote no design do troféu de Griezmann… e entregue-o em mãos a ele!

CCom seus votos semanais no MARCA.com e na enquete final através do aplicativo Socios.com, os torcedores da LaLiga decidiram que o Jogador Decisivo da temporada 2022/23 era Antonio Griezmann.

O atacante francês do Atlético de Madrid foi o grande vencedor na votação semanal, que o viu eleito o Jogador Decisivo da Semana em 11 ocasiões. Griezmann vencer por alguma distância Robert Lewandowski e Iago Aspas, os outros dois finalistas, com três vitórias semanais cada. Essa vantagem permitiu a Griezmann ganhar o prêmio, apesar de Lewandowski ter vencido um pouco na votação final, já que cada jogador teve seus votos multiplicados pelo número de rodadas em que foi eleito Jogador Decisivo.

O troféu está em suas mãos

Griezmann receberá o prêmio em breve, mas primeiro será necessário escolher o desenho do troféu que lhe será entregue. Uma decisão que, como todas as relacionadas com este prémio criado por e para os adeptos, estará nas mãos dos adeptos.

De hoje até 17 de setembro, todos os fãs que desejarem poderão votar entre três designs diferentes através do aplicativo Socios.com. É totalmente gratuito. Tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo e se cadastrar.

Quem participar da votação poderá ser um dos dois torcedores que terá o privilégio de entregar o prêmio ao vencedor. O outro será escolhido entre aqueles que votaram na enquete final para escolher o vencedor. Socios.com anunciará os nomes dos vencedores quando a data da premiação for conhecida.

Participe das decisões da sua equipe e muito mais

O Prêmio Jogador Decisivo é uma premiação criada pela MARCA e Socios.com, plataforma de Fan Tokens, os ativos digitais que, entre outras coisas, permitem que os torcedores de futebol participem das decisões de seus times favoritos. O objetivo do prêmio é reconhecer os jogadores que, além das estatísticas de assistências, gols marcados, bolas recuperadas etc., aparecem para fazer a diferença quando seu time mais precisa.

Mais de 160 organizações de 10 esportes diferentes e 25 países diferentes trabalham com Socios.com para conectar e recompensar seus fãs. Na Espanha eles lançaram seu Fan Token oficial com Socios.com com Barcelona, ​​​​Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilha, Valência e Levante. Durante a temporada 2022/23, os clubes espanhóis lançaram mais de 300 enquetes através do Socios.com e distribuíram mais de mil prêmios entre seus detentores de tokens.