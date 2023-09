Quantas bolas de tênis são usadas no US Open 2023 e por que elas são um problema para o planeta?

TEnnis tem um problema amarelo confuso que a maioria dos jogadores não pensa quando abre lata após lata de bolas novas, ou quando os árbitros em Aberto dos EUA os jogos fazem seus pedidos frequentes de “bolas novas, por favor”.

Como as bolas de tênis são extremamente difíceis de reciclar e a indústria ainda precisa desenvolver uma bola que torne isso mais fácil, quase todas as 330 milhões de bolas fabricadas no mundo a cada ano acabam sendo jogadas no lixo, e a maioria acaba em aterros sanitários, onde podem ser descartadas. levam mais de 400 anos para se decompor. É uma situação destacada por Grand Slam eventos como Prados Fluorescentesque passará quase 100.000 bolas ao longo do torneio.

Essa dura realidade numa era de maior consciência ambiental fez com que os fabricantes de bolas, os recicladores e o órgão regulador do jogo em todo o mundo lutassem por soluções, e estimulou os ativistas da sustentabilidade a soar o alarme em postagens online que colocam a questão: As bolas de tênis são um desastre para o planeta? ?

“As bolas de tênis, como muitos objetos, são feitas para serem indestrutíveis, o que significa que são muito resistentes ao processamento mecânico”, disse Nickolas J. Themelisdiretor de Centro de Engenharia Terrestre da Universidade de Columbia. “Mas você pega um objeto útil que dura para sempre e diz que as pessoas não deveriam usá-lo porque dura para sempre? Isso é um absurdo.”

Themelis e outros especialistas observam que as bolas de tênis constituem uma pequena fração das centenas de milhões de toneladas de lixo produzidas todos os anos, e as chaves com todos os materiais difíceis de reciclar estão encontrando maneiras de prolongar sua vida útil através de outros fins e levando cuidado em seu descarte final para mantê-los fora do meio ambiente.

“Qualquer pessoa que diga que você não deveria jogar tênis por causa das bolas de tênis está mal informada”, disse Jason Quinn, diretor do Laboratório de Pesquisa de Sustentabilidade da Universidade Estadual do Colorado. “Em termos de impacto, é um ponto no radar. … E há coisas que você pode fazer para reutilizar e reaproveitar bolas de tênis para diminuir o impacto.”

Entre eles estão os esforços de organizações sem fins lucrativos e outras para ir além do uso de bolas velhas como brinquedos para cães e no fundo de cadeiras. Isso inclui coletar bolas a granel e transformá-las em material que será usado na fabricação de produtos, incluindo bases para arenas de cavalos e – em uma simetria perfeita – quadras de tênis.

Mas especialistas e ambientalistas questionam se essas iniciativas são suficientemente viáveis ​​para causar impacto, e dizem que tais esforços não resolvem o problema subjacente da falta de uma bola de ténis totalmente reciclável, ou os factores que tornam as bolas particularmente problemáticas.

O feltro é um problema

No topo da lista está o design da bola de tênis – substancialmente inalterado desde o advento das bolas pressurizadas na década de 1920 – que consiste em uma cobertura de feltro colada a um núcleo oco de borracha cheio de ar.

A maior barreira para a reciclagem da borracha da bola é a dificuldade de remover o feltro do núcleo de borracha por causa da cola densa projetada para segurar a capa quando ela é atingida por uma raquete. E o feltro também é um problema: uma mistura de lã e náilon que não pode ser reciclada.

Além do mais, o núcleo da maioria das bolas de tênis de alto nível – como o modelo extra-dever do Wilson US Open em jogo em Flushing Meadows – é feito apenas de borracha virgem recém-criada, que os ativistas dizem que leva ao desmatamento de seringueiras no Amazonas.

“É verdade que a borracha virgem é utilizada devido às especificações de desempenho exigidas para o que há de melhor no mundo”, disse Jason Collins, gerente geral de esportes globais de raquete da Wilson Sporting Goods. “Outras bolas de tênis em nossa linha de produtos podem incluir e incluem borracha reciclada.”

Outra questão em termos de pegada de carbono são os locais onde a maioria das bolas é fabricada – Tailândia e China – porque essas bolas têm de ser transportadas milhares de quilómetros para chegar à América do Norte e à Europa, onde se joga a maior parte do ténis mundial.

Procurando resolver estes problemas está a Organização Internacional Federação de Tênis, que certifica bolas de tênis e sanciona competições em todo o mundo. Lançou um grupo de trabalho técnico no ano passado composto por fabricantes, funcionários de outros órgãos reguladores do tênis e recicladores com um ambicioso conjunto de objetivos:

Existe uma maneira de projetar uma bola totalmente reciclável? Quais são as capacidades das bolas em diferentes níveis de jogo? A ITF pode, usando seu poder de criação de regras, manter as bolas em jogo por mais tempo nas competições, o que resultaria em menos bolas utilizadas? Os eventos do Grand Slam precisam se limitar à substituição de bolas após os primeiros sete jogos e a cada nove jogos daí em diante? Isso poderia ser estendido para 11 ou 13 jogos? E essas mudanças para usar menos bolas poderiam ser aplicadas a todos os jogadores?

“Queremos tentar identificar formas de tornar o padrão de consumo mais sustentável e o produto também mais sustentável”, disse Jamie Capel-Davieso chefe técnico da ITF que trabalha no laboratório da federação em Londres.

“A estratégia geral é usar a hierarquia de resíduos”, disse Davies. “Em primeiro lugar, tentar reduzir o número de bolas que estão sendo utilizadas. Depois, reutilizar as bolas da melhor maneira possível. A reciclagem é o terceiro. E depois o descarte das bolas está logo no fundo, o menos desejável.”

Entre os sinais positivos que estão sendo examinados: esforços para repressurizar bolas “planas” em massa para trazê-las de volta à vida, uma solução que não trata do feltro desgastado. O desenvolvimento, por uma empresa holandesa, de uma bola feita com 30% de bolas de tênis velhas (qualquer quantidade maior aparentemente prejudicaria a jogabilidade). E a introdução da Wilson de sua bola Triniti, um modelo ainda pressurizado que tem um núcleo mais resistente que vaza menos e um feltro mais resistente projetado para ser usado em pelo menos quatro saídas sem perder salto ou penugem.

“Embora ainda não exista uma bola de tênis totalmente reciclável que atenda às especificações de desempenho dos atletas de elite, estamos inovando proativamente para o futuro”, disse Collins de Wilson.

Um ponto positivo na frente da reciclagem é o fato de as organizações sem fins lucrativos assumirem a tarefa de coletar e reaproveitar bolas de tênis, principalmente a RecycleBalls, com sede em Vermont, que afirma estar a caminho de coletar 3 milhões de bolas de tênis este ano nos EUA e no Canadá.

Bolas Reycle distribui caixas de coleta em centenas de clubes de tênis, parques municipais, faculdades e torneios, onde as bolas usadas podem ser enviadas pós-pagas para o depósito da organização para serem classificadas para diversos usos.

Alguns são vendidos como brinquedos para cães ou para o fundo de cadeiras, alguns são triturados inteiros com o feltro para serem vendidos como base para arenas de cavalos, e outros ainda são enviados para uma máquina altamente especializada, com patente pendente, que puxa o feltro do chão. borracha e tritura a borracha em grânulos de tamanhos diferentes que foram transformados em uma camada de amortecimento pela empresa de revestimentos para quadras de tênis Laykold.

E outros usos possíveis para os grânulos estão sendo explorados, como usá-los em cobertura morta, materiais de construção como estuque e revestimentos, e até mesmo componentes em móveis.

“Acreditamos em múltiplas vidas para as bolas de tênis”, disse a CEO da RecycleBalls, Erin Cunningham, que reconheceu que sua organização poderia reaproveitar muito mais bolas se houvesse mais empresas dispostas a incorporar a borracha em seus produtos.

“Não queremos apenas coletar bolas de tênis e deixá-las no depósito”, disse Cunningham. “Precisamos ter certeza de que realmente há demanda por produtos reciclados no back-end.”

Nos escritórios da Associação de Tênis dos Estados Unidos, sob as arquibancadas do Estádio Louis Armstrong, esta semana, uma fileira de latas de RecycleBalls alinhava-se em um corredor, enchendo rapidamente com bolas do Aberto dos Estados Unidos e imediatamente enviadas para reaproveitamento. Outras bolas do evento serão usadas novamente nas clínicas e centros de treinamento da USTA em todo o país, e outras ainda serão embaladas individualmente e vendidas nas lojas de presentes do US Open por US$ 10 cada.

Para a grande maioria das bolas que não têm tanta sorte, Themelis, da Universidade de Columbia, acredita que o local de descanso final não deveria ser aterros sanitários, mas usinas de transformação de resíduos em energia que queimam lixo para gerar eletricidade. Mais amplamente utilizados na Europa e na China, os Themelis dizem que lidam com apenas cerca de 10% do lixo nos EUA, onde foram examinados minuciosamente devido a preocupações com as emissões.

Os oponentes dessas plantas dizem que quando se trata de encontrar soluções para itens difíceis de reciclar, como bolas de tênis, é melhor inovar do que incinerar.

“Uma grande parte disso é convocar a vontade de mudar”, disse Claire Arkin, porta-voz da Aliança Global para Alternativas aos Incineradores. “E isso realmente significa que as empresas por trás desses produtos precisam levar em conta todo o ciclo de vida.”

“Vimos inúmeros exemplos de inovação em termos de redesenho de produtos, e as bolas de tênis já deveriam passar por esse tipo de reforma.”