A carteira digital é a versão virtual da sua carteira de trabalho física, uma ferramenta que simplificou a vida tanto das empresas quanto dos trabalhadores. Saiba como acessar a sua carteira digital e, principalmente, como recuperar a senha, caso você esteja enfrentando dificuldades.

CTPS Digital: saiba como recuperar a senha do aplicativo

A carteira de trabalho digital é uma inovação lançada pelo Ministério da Economia em 2019 e representa a versão eletrônica da tradicional carteira de trabalho. Em resumo, ela contém todas as informações que normalmente são encontradas na versão física, tornando o acesso às informações trabalhistas mais prático e moderno. No entanto, apesar de sua utilidade, muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com essa ferramenta.

Como acessar a carteira digital?

Se esta é a primeira vez que você tenta acessar a carteira digital, não se preocupe se estiver confuso sobre qual senha utilizar. Em resumo, o acesso à carteira digital é feito através do sistema “gov.br“, utilizando as mesmas informações e dados que você usa para acessar o site oficial do governo.

Dessa forma, se você ainda não possui uma conta no “gov.br”, é fácil e rápido criar uma. Uma vez cadastrado, poderá ter acesso a diversos outros serviços oferecidos pelo governo, além de sua carteira digital.

Recuperando a senha da carteira digital

Agora, se está enfrentando dificuldades para acessar sua carteira digital devido à senha esquecida, siga os passos abaixo para iniciar o processo de recuperação:

Acesse o site gov.br, informe o seu CPF e prossiga clicando em “Próximo”. Em seguida, localize a opção voltada para a recuperação de sua senha. Para iniciar o processo de recuperação, precisará marcar a caixa que diz “Não sou um robô”, selecionar as imagens indicadas, clicar em “Verificar” e, em seguida, em “Avançar”.



Você também pode gostar:

Feito isso, terá quatro opções para recuperar a senha da sua carteira de trabalho digital:

1. Por e-mail: é possível optar por receber um e-mail com as instruções de recuperação da senha.

2. Pelo internet banking: caso tenha vinculado sua conta bancária, pode usar o internet banking para redefinir sua senha.

3. Por bancos credenciados: alguns bancos oferecem a opção de recuperação de senha para a carteira digital.

4. Por validação facial: outra alternativa é usar a validação facial, se estiver disponível.

Informações importantes

Certifique-se de ter informações importantes à mão, como seu endereço de e-mail e número de telefone, pois esses dados serão essenciais para a recuperação da senha. Isso porque se você não tiver essas informações, será necessário solicitar ao governo uma “Alteração de Cadastro,” o que pode tornar o processo mais demorado do que o normal.

Em resumo, a carteira de trabalho digital é uma ferramenta útil e moderna, mas é importante saber como recuperar a senha caso você a esqueça. Desse modo, com as orientações acima, o trabalhador estará pronto para acessar suas informações trabalhistas de forma simples e eficiente. Portanto, não deixe que a senha esquecida seja um obstáculo para aproveitar todos os benefícios da carteira de trabalho digital.

Cuidado com golpes de falsos acessos à CTPS Digital

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital é uma ferramenta extremamente útil, mas, infelizmente, também se tornou um alvo para golpistas que tentam obter informações pessoais de forma fraudulenta.

Nunca compartilhe informações pessoais ou siga instruções de acesso à CTPS Digital de fontes não solicitadas. Uma vez que o governo não entrará em contato com você por telefone ou e-mail para pedir informações confidenciais.

Além disso, sempre acesse a CTPS Digital através do site oficial do governo ou do aplicativo oficial disponível nas lojas de aplicativos confiáveis. Portanto, evite clicar em links ou baixar aplicativos de fontes não verificadas.