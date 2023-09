Tracy Cortez acredita que ‘não foi um acidente’ que Jasmine Jasudavicius puxou o cabelo no Noche UFC

Tracy Cortez estava entusiasmada com o Noche UFC, e não foi apenas por causa dos turbulentos fãs mexicanos que a apoiavam.

Nos minutos finais de sua luta com Jasmine Jasudavicius, Cortez reagiu com raiva ao que parecia ser uma falta de Jasudavicius. A luta contou com vários clinches difíceis que viram as duas mulheres agarrando a nuca uma da outra, mas os replays pareceram confirmar que Jasudavicius segurou uma das tranças de Cortez no terceiro round, provocando uma troca de palavras.

Cortez contou o incidente em A hora do MMAdeclarando em termos inequívocos que estava irritada com o incidente.

“Ela puxou meu cabelo”, disse Cortez. “Houve um momento em que estávamos fechando e os dedos dela estavam no meu cabelo e eu pensei, ‘O quê?’ E eu estou defendendo e então ela vai e agarra o outro lado e está puxando a parte de trás da minha trança aqui, e eu sinto isso. Há um ângulo diferente, um ângulo superior, e você vê que meu cabelo está sendo puxado, e quando ela me solta, é aí que eu levo um chute na cabeça. Ela segue com um chute na cabeça.

“Estou olhando para ela e nem disse nada ainda. Eu só estou olhando para ela tipo, ‘Você está falando sério agora? Você sabe o que fez.’ Ela segue com: ‘Eu não puxei seu cabelo, porra.’ Eu estava tipo, ‘Não, você puxou a porra do meu cabelo’. Somos profissionais aqui, mas isso me incomodou.”

A disputa de três rounds foi um jogo de idas e vindas, com as duas mulheres acertando golpes sólidos e lutando com força contra a cerca. Só quando a luta estava quase no fim é que os ânimos explodiram, embora Cortez se sinta justificado em estar chateado com Jasudavicius.

Aos seus olhos, não havia nada de involuntário na falta.

“Não sei”, disse Cortez. “Só sei que nunca puxei cabelo ali. Com o clinch e tudo o que envolvemos, na minha opinião, não é um acidente.”

No final, foi Cortez quem saiu do octógono com vitória por decisão unânime. A vitória foi emocionante para a jovem de 29 anos, que competia pela primeira vez desde maio de 2022. Diversas lesões mantiveram Cortez fora das competições, mas ela agora está com 5 a 0 no UFC, com três vitórias no peso mosca (incluindo uma luta de peso catch onde Cortez errou o peso).

Apesar de sua invencibilidade, vários candidatos ultrapassaram Cortez em sua ausência. Ainda assim, ela se vê no mix do título, mais cedo ou mais tarde.

“Honestamente, não acho que esteja longe”, disse Cortez. “Estou invicto no UFC, estou 5-0. Não acho que esteja longe, mas sei que há algumas garotas que preciso superar antes de chegar lá. Há garotas que têm sido ativas, e eu não estou apenas baseado no meu histórico, mas também nas demissões e no quão ativos outros lutadores têm sido. Certifique-se de que eles tenham a oportunidade porque é o certo.