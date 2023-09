Transações PIX aumentam 107% NESTE estado e CHOCA brasileiros; Veja qual

O Pix continua a ganhar força no Rio de Janeiro, registrando um impressionante crescimento de 107% nas transações de pessoa física para pessoa jurídica (CPF para CNPJ) durante os primeiros oito meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados foram revelados em um levantamento conduzido pelo Banco Itaú, que evidencia o impacto dessa modalidade de pagamento no cenário financeiro do estado fluminense.

O Pix, conhecido por sua praticidade e segurança, não se limita apenas a substituir métodos tradicionais, como o DOC, nas transferências entre pessoas físicas. Ele também tem se tornado uma escolha cada vez mais comum para transações comerciais, desempenhando um papel fundamental na relação entre empresas e clientes.

Segundo o levantamento do Itaú, o crescimento exponencial no uso do Pix em compras de bens e serviços é um indicativo claro dessa tendência. Entre janeiro e agosto de 2023, as transações de CPF para CNPJ experimentaram um aumento de 107%, demonstrando a confiança dos consumidores e empresários na eficiência desse sistema de pagamento.

“O Pix vem ocupando um espaço importante na forma como o brasileiro transaciona, e nas relações de consumo, de compra de bens e serviços, tem um papel complementar aos cartões de crédito e débito. Os dados mostram esse comportamento, e corroboram a relevância que esta forma de pagamento tem alcançado na vida das pessoas”, disse Mario Miguel, diretor de Pagamentos do Itaú, conforme publicado pelo portal O Dia.

Uso do PIX de acordo com gerações

O levantamento realizado pelo banco Itaú revela que o padrão de consumo com o Pix no Brasil reflete uma dinâmica geracional. Segundo os dados coletados, a geração Y, composta por indivíduos nascidos entre 1981 e 1996, surge como a categoria mais ativa na utilização do Pix em suas compras, contribuindo com significativos 48% do total de transações.

Logo atrás, é possível encontrar a geração X, que engloba aqueles nascidos entre 1965 e 1980, respondendo por 29% das transações. A geração Z, composta por indivíduos nascidos entre 1997 e 2010, também demonstra sua presença com 13% das transações realizadas através do Pix. Por fim, os baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964, representam uma parcela de 9% das transações, mostrando que também estão adotando esse método de pagamento.

Os dados revelados no estudo conduzido pelo Banco Itaú sobre o uso do Pix entre diferentes gerações no Brasil oferecem uma visão clara das preferências e comportamentos dos consumidores.



Você também pode gostar:

Sobre o sistema de pagamentos instantâneos

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil com o objetivo de facilitar e agilizar as transações financeiras no país. Sua principal função é permitir que pessoas e empresas realizem transferências de dinheiro de forma rápida, segura e conveniente.

O sistema criado e gerido pelo BC permite que os usuários transfiram dinheiro de uma conta bancária para outra de maneira instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. Isso elimina a necessidade de aguardar compensações bancárias, como acontece em sistemas tradicionais.

Além de transferências entre contas, o Pix também pode ser utilizado para efetuar pagamentos de contas, boletos, compras em estabelecimentos comerciais e até mesmo em comércio online. O sistema vem se consolidando como uma alternativa aos métodos tradicionais, como cartões de débito e crédito.