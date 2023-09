UFC: Dana White sobre atletas transgêneros: Não quero um homem biológico competindo contra minha filha

vocêPresidente do FC Dana Branco disse que não quer mulheres trans competindo contra sua filha em… líderes de torcida.

As preocupações estão geralmente ligadas ao atletismo ou aos desportos de combate, como o sprint, o boxe, o MMA ou a corrida de longa distância, onde os opositores do movimento afirmam que as mulheres transexuais mantêm as suas vantagens biológicas percebidas.

White é o último a adicionar seu nome à lista e, por meio de comentários sobre sua filha, ele parece insinuar que não permitirá que mulheres trans competam na categoria feminina do Ultimate Fighter Championship, que ele dirige.

Os pensamentos de Dana White sobre atletas transgêneros

“Deixe-me colocar desta forma: eu tenho uma filha, não quero nunca ver um dia em que alguém que seja um homem biológico esteja competindo contra minha filha”, Branco disse à Piers Morgan.

“Não, acho que é outra coisa maluca e maluca que está acontecendo no mundo hoje, com a qual todos estamos tentando lidar.

“Minha filha é líder de torcida, ela não pratica nenhum esporte competitivo. Isso ainda não aconteceu no mundo da torcida.”

Controle de testosterona para mulheres trans

As soluções modernas para a questão parecem ser controlar os níveis de testosterona em mulheres trans que competem.

Em 2019, o órgão regulador do Atletismo Mundial exigiu que os atletas transexuais reduzissem os seus níveis de testosterona para menos de cinco nanomoles por litro de sangue, o que foi recebido de forma controversa.

Em 2021, Laurel Hubbard tornou-se a primeira mulher trans a representar a Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos.

Ela competiu no levantamento de peso (+87kg) e se tornou a quarta levantadora de peso mais velha da história dos Jogos Olímpicos modernos. Ela ficou em último lugar em seu grupo depois de não conseguir terminar.