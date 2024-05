Simon Charles Dorante-Day dá novas evidências de que seu suposto pai, o rei Charles, se parece mais com ele após a perda de peso

EUEm uma busca contínua para provar que suas reivindicações de linhagem real estão corretas, Dia de Simão Carlos Doranteque afirma ser o filho secreto de Rei Carlos IIIrevelou novas imagens em uma tentativa de reforçar seu caso.

Atualmente residindo na Austrália, Dia Dorante afirma que ele é filho ilegítimo de Carlos e Rainha Camilaalimentando intrigas e especulações em torno de sua herança.

Imagens inéditas, rei Carlos ao longo dos anos, de 1 a 74 anos

Dia DoranteA crença de em sua ascendência real vem de sua mãe adotiva, que, antes de falecer, supostamente divulgou sua verdadeira linhagem. Adotado aos oito meses de idade em 1966 em Portsmouth, Dia Doranteas afirmações de o colocam como o filho amoroso em potencial de Carlos e Camilaque teria 17 e 18 anos, respectivamente, na época de seu nascimento.

Apesar dos repetidos pedidos de testes de ADN para fundamentar as suas afirmações, a família real manteve um silêncio constante sobre o assunto, alimentando ainda mais Dia Dorantedeterminação de provar sua herança.

Fotos compartilhadas nas redes sociais

Em seu último esforço para angariar apoio para suas reivindicações, Dia Dorante acessou o Facebook na quarta-feira, compartilhando imagens suas lado a lado ao lado de fotos de Carlos e Camila. Com mais de 27.000 seguidores no Facebook, Dia Dorante conquistou seguidores significativos, com muitos apoiadores acreditando fervorosamente em sua linhagem real.

“Uma coisa boa sobre eles se tornarem Rei e Rainha é que temos muito mais imagens para comparar, de muitos ângulos diferentes”, escreveu ele.

“Quanto mais eu vejo, mais eles se parecem com você. Já faz um tempo que não fazemos um, embora eu tenha recebido muitos! Obrigado a Samarah por seus esforços aqui!

“Portanto, posso traçar muitas características, não apenas para mim, mas para nossos filhos, e para muitos membros de ambas as famílias! Quanto mais peso Charles perde do rosto, mais ele se parece comigo!”