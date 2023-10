Benzema: As nossas orações estão com os residentes de Gaza, vítimas de bombardeamentos injustos

Karim Benzema manifestou o seu apoio aos residentes da Faixa de Gaza através do seu perfil oficial na rede social X.

O avançado francês publicou uma mensagem na qual sublinha o seu compromisso com a causa palestiniana face à Ataques israelenses.

“Todas as nossas orações estão com os residentes de Gaza que mais uma vez são vítimas destes bombardeamentos injustos que não poupam nem mulheres nem crianças”, escreveu o jogador do Al-Ittihad.

Outro jogador que apoia a Palestina A notável mudança de Cristiano Ronaldo na Arábia SauditaParker Johnson

Neste sentido, Benzema junta-se a outros jogadores que têm demonstrado apoio à Palestina, como o defesa do Valência Mouctar Diakhaby, o extremo do Galatasaray Hakim Ziyech, o médio do Arsenal Mohamed Elneny, a estrela do Al Ahly Ahmed Abdel Kader, o avançado do Montpellier Musa Al-Taamari, o avançado do Toulouse Zakaria Aboukhlal , o meio-campista do Al Ahly, Aliou Dieng, e o lateral do Bayern de Munique, Nassir Mazraoui.