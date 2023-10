Bola de Ouro 2023: Messi é o mais provável de vencer este ano?

Tele bola de Ouroum dos mais prestigiados prêmios do futebol mundial, será entregue nesta segunda-feira no Theatre du Chatelet, em Paris, um evento que reúne amantes do esporte de todo o mundo e atrai a atenção de milhões de fãs para descobrir o melhor jogador de futebol do mundo.

E faltando dois dias para o anúncio do vencedor, todas as apostas são em um nome: Lionel Messi.

Na categoria masculina, a lenda argentina é uma das grandes favoritas ao prêmio.

Messique já conquistou a Bola de Ouro sete vezes, teve um desempenho marcante na temporada 2022-23, principalmente pela seleção de seu país.

Sua habilidade, visão e capacidade de gol o destacaram mais uma vez como um dos melhores jogadores do mundo e as expectativas são altas para ver se Messi pode adicionar outra Bola de Ouro à sua impressionante coleção.

A inteligência artificial decide

O que torna esse evento ainda mais intrigante é que a inteligência artificial já tem seu favorito na categoria masculina.

Algoritmos e modelos de inteligência artificial analisaram dados, estatísticas e desempenho dos jogadores, e muitos deles concordam que Messi é o principal candidato a ganhar o prêmio.

Dezembro passado Messi alcançou uma das maiores conquistas de sua carreira ao vencer a Copa do Mundo no Catar.

Parecia ser a última chance do craque argentino conseguir isso e conseguiu conquistar o título, aquele que faltava em sua impressionante lista de honras.

Esse sucesso faz dele um favorito para a Bola de Ouro, apesar de seus últimos meses com PSG não eram os melhores, antes de sua partida para Inter Miami.

Quem poderia ganhar a Bola de Ouro?

Embora Messi é o favorito ao troféu, atrás dele está Erling Haalandque teve um ano brilhante com 52 gols em 53 jogos, muitos deles muito importantes para Cidade de ManchesterA conquista da Premier League e da Liga dos Campeões, embora o norueguês e sua seleção não tenham participado da Copa do Mundo.

Outros favoritos para a Bola de Ouro são Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Kevin de Bruyne e Vinicius Jr.mas seria uma surpresa se Messi ou Haaland não ganhassem o prêmio.