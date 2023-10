Bolsa Família com antecipações no fim de semana!

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que tem transformado a vida de milhões de famílias brasileiras. Com o objetivo de combater a pobreza e reduzir as desigualdades sociais, o programa oferece auxílio financeiro mensal para famílias em situação de vulnerabilidade. Neste artigo, vamos explorar os detalhes do Bolsa Família, desde o calendário de pagamentos até os valores e benefícios adicionais.

O Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

O Governo Federal disponibiliza um calendário de pagamentos para o Bolsa Família, a fim de garantir que as famílias beneficiadas recebam o auxílio de forma organizada e regular. Seguindo uma programação baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), os pagamentos são agendados entre os dias 18 e 31 de cada mês.

É importante lembrar que já está confirmada a antecipação do Bolsa Família para dois grupos: os inscritos com NIS 4 e 9, que recebem nas segundas-feiras e terão o benefício adiantado para o sábado anterior.

Além destes, beneficiários de mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Amazonas poderão sacar o Bolsa Família de forma antecipada em outubro. O adiantamento do calendário foi motivado pelas fortes chuvas nos estados do Sul e pela estiagem no Amazonas.

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família para o mês de outubro, de acordo com o NIS:

NIS Final Data de Pagamento 1 18/10 2 19/10 3 20/10 4 23/10 5 24/10 6 25/10 7 26/10 8 27/10 9 30/10 0 31/10

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Além do auxílio financeiro mensal, o Bolsa Família oferece benefícios adicionais para algumas categorias específicas de beneficiários. Esses benefícios têm o objetivo de fornecer suporte financeiro adicional para as famílias em situações de maior vulnerabilidade.



Um desses benefícios é o Benefício Variável Familiar Nutriz, que concede um adicional de R$ 50 por criança com menos de sete meses de idade. Esse valor é somado ao benefício geral e tem como objetivo garantir a alimentação adequada das crianças nessa faixa etária.

Outro benefício adicional é o Benefício Variável para Gestantes, que oferece um acréscimo de R$ 50 para famílias que tenham gestantes em seu núcleo familiar. Além disso, o programa também contempla o Benefício Variável para Jovens, que concede um adicional de R$ 50 para famílias com jovens de 7 a 18 anos incompletos.

O Valor do Bolsa Família

O valor do Bolsa Família varia de acordo com a composição familiar e os benefícios adicionais recebidos. Com a criação do benefício de R$ 142 por integrante, o valor mensal do Bolsa Família passou a ser maior para famílias com mais pessoas em seu núcleo. Isso significa que o benefício pode ultrapassar R$ 1.000 por mês para famílias com sete pessoas ou mais.

Em outubro, o valor médio recebido pelas famílias ficou em torno de R$ 688,97, num repasse de R$ 14,67 bilhões para os 21,45 milhões de beneficiados. É importante ressaltar que esses valores podem variar de acordo com os benefícios adicionais recebidos por cada família.

A Implementação do Novo Bolsa Família

O Bolsa Família passou por uma implementação de melhorias nos últimos anos, visando tornar o programa ainda mais eficiente e abrangente. Uma dessas melhorias foi a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que permite um cruzamento de informações mais preciso e atualizado.

A partir desse cruzamento de informações, foi possível cancelar o benefício de famílias que não se enquadravam mais nos critérios de elegibilidade do programa. Somente em outubro, foram canceladas 297,4 mil famílias por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. Por outro lado, 241,7 mil famílias foram incluídas no programa devido à busca ativa, que identifica e cadastra famílias que têm direito ao benefício, mas que ainda não o recebem.

O Retorno do Auxílio Gás

Outra novidade importante no mês de outubro foi o retorno do Auxílio Gás para 5,3 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. O Auxílio Gás é um benefício bimestral no valor de R$ 106, que tem como objetivo auxiliar as famílias na compra de botijões de gás de cozinha.

A liberação das parcelas retroativas do Auxílio Gás também trouxe um alívio financeiro para muitas famílias. Agora, as famílias com parcelas desbloqueadas não precisam mais ir a uma agência para sacar os valores acumulados. Os valores são creditados automaticamente na conta bancária do beneficiário, facilitando o acesso ao benefício.

A Regra de Proteção do Bolsa Família

Uma importante medida de proteção implementada no Bolsa Família é a Regra de Proteção. Essa regra permite que as famílias que conseguem emprego e melhoram sua renda recebam metade do valor do benefício por até dois anos, desde que cada membro da família receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Essa medida tem como objetivo garantir um apoio financeiro temporário para as famílias que estão saindo da situação de vulnerabilidade e melhorando sua condição de vida. Cerca de 1,97 milhão de famílias estão abrangidas pela Regra de Proteção em outubro, recebendo metade do valor do benefício.

Programa é garantia de um futuro melhor

O Bolsa Família é um programa fundamental para a redução da pobreza e das desigualdades sociais no Brasil. Com seu calendário de pagamentos, benefícios adicionais e valor médio significativo, o programa tem impactado positivamente a vida de milhões de famílias em todo o país.

A implementação de melhorias e a busca ativa para inclusão de novas famílias também demonstram o compromisso do governo em aprimorar o programa e atender aqueles que mais precisam. O retorno do Auxílio Gás e a Regra de Proteção são exemplos de medidas que visam garantir uma assistência social eficiente e abrangente.

O Bolsa Família é mais do que um programa de transferência de renda, é uma oportunidade de transformação e construção de um futuro melhor para milhões de brasileiros.