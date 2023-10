Brock Purdy foi liberado do protocolo de concussão e deve começar contra o Bengals

Tele São Francisco 49ers anunciou no sábado que o quarterback Brock Purdy foi liberado do protocolo de concussão e será titular no jogo de domingo contra o Cincinnati Bengals. Esta notícia é uma surpresa, já que Purdy entrou no protocolo de concussão apenas alguns dias atrás, após apresentar sintomas durante o voo da equipe de volta da derrota na noite de segunda-feira para o Vikings de Minnesota.

Apesar de ter sido listado como questionável no relatório de lesões de sexta-feira, o técnico Kyle Shanahan confirmou que Purdy começaria se ele passasse nas avaliações. O jovem de 23 anos participou de seu segundo treino consecutivo no sábado, levando a equipe a lhe dar a autorização oficial.

Se Purdy não tivesse sido inocentado, teria encerrado uma seqüência de 15 partidas consecutivas (incluindo playoffs). Sam Darnoldque se juntou ao 49ers na entressafra passada depois de uma corrida com o Carolina Panteras, teria recebido o aceno inicial. Darnold fez apenas breves aparições na época do lixo este ano.

Samuel foi descartado

Em outras notícias sobre lesões, wide receiver Deebo Samuel foi descartado para o jogo de domingo devido a uma lesão no ombro. No entanto, Shanahan espera vê-lo de volta ao campo na semana 10, após a semana de folga do time. Tackle esquerdo Trent Williams é listado como questionável, pois continua a lidar com uma lesão no tornozelo que o manteve fora do jogo dos Vikings.

Shanahan forneceu uma atualização sobre Samuel‘, dizendo: “Ele está bem. Quero dizer, é uma pequena fratura, uma fratura no ombro, então temos que esperar que isso cicatrize. Mas ele está saudável o suficiente em todos os outros lugares, então ele está condicionado e malhando, indo bem, e espero que isso seja bom depois da semana de folga.”

No geral, parece que os 49ers estão cautelosamente otimistas em relação à situação de lesões antes do jogo de domingo. Com Purdy liberado para começar e Samuel esperado de volta após a semana de folga, o time tentará se recuperar da derrota para os Vikings e garantir uma vitória sobre os Bengals.