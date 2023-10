confira 7 modelos para comprar em 2023

Se você é daqueles que vive com o celular na mão e está sempre preocupado com acidentes envolvendo água, saiba que existem no mercado diversos modelos de celulares com resistência à água. Esses smartphones possuem certificações IP67 e IP68, o que garante proteção contra respingos e imersão em água doce por determinado período de tempo.

Neste artigo, vamos apresentar sete modelos de telefones celulares da Apple, Motorola e Samsung que estão disponíveis no Brasil e são perfeitos para quem busca essa proteção extra.

1. Galaxy A34 – A partir de R$ 1.499

A Samsung é uma das marcas que investe em resistência à água e poeira em seus smartphones, mesmo nos modelos mais simples. O Galaxy A34, por exemplo, possui certificação IP67, o que significa que ele é capaz de resistir a imersão em água doce de até 1 metro por 30 minutos. No entanto, é importante ressaltar que esse modelo não é recomendado para uso em praias ou piscinas.

Além da resistência à água, o Galaxy A34 se destaca pelo seu design semelhante ao Galaxy S23, com uma câmera tripla de 48 megapixels na parte traseira, disposta verticalmente. Em termos de especificações técnicas, ele conta com um processador octa-core de até 2,6 GHz, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Sua bateria de longa duração, com capacidade de 5.000 mAh, garante um bom desempenho ao longo do dia. O celular está disponível para compra na Amazon por R$ 1.499.

2. Galaxy A54 – A partir de R$ 1.949

Outro modelo da Samsung com certificação IP67 é o Galaxy A54. Assim como o Galaxy A34, esse smartphone é resistente à água doce em condições de teste de laboratório, suportando imersão em até 1 metro por até 30 minutos. No entanto, o uso em piscinas e praias também não é recomendado pela fabricante.

O Galaxy A54 é um modelo intermediário mais robusto da Samsung em 2023. Ele possui uma câmera tripla de 50 MP e uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com frequência de 120 Hz.



Em termos de especificações, ele é equipado com o processador Exynos 1380, 8 GB de RAM e uma bateria de 5.000 mAh. O celular está disponível na Amazon por R$ 1.949.

3. Motorola Edge 40 – A partir de R$ 2.999

O Motorola Edge 40 possui certificação IP68, o que significa que ele é resistente a poeira, sujeira, areia e também protege contra água doce em uma profundidade de até 1,5 metro por até 30 minutos. No entanto, é importante destacar que o dispositivo não foi projetado para funcionar quando estiver completamente submerso.

Além da proteção contra água, o telefone chama a atenção por sua câmera dupla de 50 MP e especificações avançadas. Ele é equipado com o processador MediaTek Dimensity 8020, que trabalha em conjunto com 8 GB de RAM.

O modelo também possui uma tela pOLED de 6,55 polegadas com frequência de 144 Hz e uma bateria de 4.400 mAh com recarga de 68 watts. Ele está disponível na Amazon com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB, com preços a partir de R$ 2.999.

4. iPhone 12 – A partir de R$ 3.799

A Apple também oferece resistência à água e poeira em todos os seus modelos de iPhone. O iPhone 12, lançado em 2020, possui certificação IP68, o que significa que ele é resistente à água em uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos, o que é superior ao prometido pelo iPhone SE, por exemplo.

Apesar de ser um modelo mais antigo, o iPhone 12 ainda é um celular que vale a pena em 2023. Ele é equipado com o processador Apple A14 Bionic, oferecendo um bom desempenho, e possui uma câmera dupla de 12 MP, capaz de capturar fotos de alta qualidade. Além disso, o iPhone 12 é elegível para receber o iOS 17. O telefone está disponível na Amazon com 128 GB de armazenamento, por R$ 3.799.

5. iPhone SE – A partir de R$ 4.126

O iPhone SE de 3ª geração também possui certificação IP67, o que significa que ele é resistente à água em uma profundidade máxima de até 1 metro por 30 minutos. No entanto, a Apple alerta que não se deve tentar recarregar um iPhone molhado.

O iPhone SE segue o design do iPhone 8, com uma tela de 4,7 polegadas e o botão Home. Apesar disso, ele possui um hardware poderoso, com o processador Apple A15 Bionic, o mesmo presente no iPhone 13. O modelo também pode ser atualizado para o iOS 17. O iPhone SE está disponível na Amazon com 64 GB de armazenamento, por R$ 4.126.

6. Galaxy S23 – A partir de R$ 4.649

O Galaxy S23 é um dos smartphones mais avançados da Samsung em 2023 e possui certificação IP68. A fabricante afirma que ele pode suportar imersão em água doce de até 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos. No entanto, assim como os outros modelos, a Samsung não recomenda o uso em praias e piscinas.

O destaque do Galaxy S23 vai para suas especificações avançadas, como o processador Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB de RAM e uma bateria de 3.900 mAh. Além disso, ele possui uma câmera tripla de até 50 MP. O Galaxy S23 está disponível na Amazon com 128 GB de armazenamento, por R$ 4.649.

7. iPhone 15 – A partir de R$ 6.569,10

O recém-lançado iPhone 15 também possui certificação IP68, o que garante resistência à água em uma profundidade de até seis metros por até 30 minutos. No entanto, a Apple ressalta que essa proteção não é permanente e pode diminuir com o tempo.

O iPhone 15 se destaca pela sua nova abordagem de design, deixando o notch de lado para adotar a Dynamic Island. Além disso, ele possui uma câmera dupla de 48 megapixels e especificações avançadas. O iPhone 15 está disponível na Amazon com 128 GB de armazenamento, por R$ 6.569,10.

Como Consertar um Celular que Caiu na Água

Caso você tenha um celular resistente à água, é importante saber como agir caso ele acabe entrando em contato com a água. Aqui estão algumas dicas para consertar um celular que caiu na água:

Retire o celular da água imediatamente e desligue-o. Se possível, remova a bateria e o cartão SIM. Seque o celular com uma toalha ou papel absorvente. Não utilize secadores de cabelo ou fontes de calor para acelerar o processo de secagem, pois isso pode danificar ainda mais o aparelho. Coloque o celular em um recipiente com arroz cru ou sílica gel por pelo menos 24 horas. Esses materiais ajudam a absorver a umidade. Após o período de secagem, ligue o celular e verifique se ele está funcionando corretamente. Se não estiver, é recomendado procurar uma assistência técnica especializada.

É importante ressaltar que nem todos os danos causados pela água são reversíveis, mesmo em celulares resistentes à água. Portanto, é sempre recomendado evitar o contato com líquidos e tomar cuidado ao utilizar o aparelho próximo a ambientes úmidos.

Conclusão

Os celulares resistentes à água são uma ótima opção para evitar problemas em caso de acidentes. Com certificações IP67 e IP68, modelos como o Galaxy A34, Galaxy A54, Motorola Edge 40, iPhone 12, iPhone SE, Galaxy S23 e iPhone 15 oferecem proteção contra água doce e são perfeitos para quem busca essa segurança adicional. Vale lembrar que a resistência à água pode variar de modelo para modelo, portanto, é sempre recomendado ler o manual do aparelho antes de utilizá-lo em locais com maior risco de exposição à água. Com esses celulares, você pode aproveitar suas atividades cotidianas sem se preocupar com danos causados pela água.