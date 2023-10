Conheça o segredo dos hotéis de luxo para deixar as toalhas fofinhas

Ter toalhas fofinhas e macias em seu banheiro, semelhantes às que você encontra em hotéis de luxo, é mais acessível do que você imagina. Isso porque existem medidas que você pode adotar na hora de lavar e secar, que vão deixar suas toalhas parecendo nuvens de algodão e tornar sua hora do banho e de cuidados pessoais ainda mais prazerosa e reconfortante.

Para te ajudar com isso, trouxemos uma lista com algumas das melhores dicas nesse sentido. Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

Qual o segredo dos hotéis de luxo para deixar as toalhas fofinhas?

Muito se engana quem pensa que os hotéis oferecem aquelas toalhas fofinhas apenas porque compram as melhores e mais caras. É claro que muito da maciez das peças se deve à boa qualidade delas. Porém, também existem outros truques que fazem toda a diferença.

Dessa forma, podemos dividir esses truques em 3 grupos principais:

Lavagem adequada;

Secagem cuidadosa;

Armazenamento correto.

Sendo assim, veja a seguir como você pode aplicar isso na prática.

Lavagem adequada é essencial para ter toalhas fofinhas

Para conseguir toalhas fofinhas, a lavagem deve ser feita com muito cuidado, pois esse processo é determinante para a maciez das peças. Afinal de contas, é por meio dele que você remove as sujidades e resíduos das fibras do tecido. O que é algo que influencia diretamente em quão macia fica a toalha.



Para garantir uma lavagem perfeita, siga essas dicas.

1. Escolha um detergente suave

Use um detergente suave e evite o excesso de amaciante, pois isso pode reduzir a absorção das toalhas. Além disso, o excesso de enzimas presente nos detergentes agressivos pode fazer com que as fibras do tecido fiquem duras e ásperas.

2. Lave separadamente

Lave suas toalhas separadamente das roupas com fechos, zíperes ou velcro, para evitar o atrito que pode desgastá-las. Ademais, como as toalhas são absorventes, se você as lavar junto com peças muito sujas, essa sujeira pode se incrustar nos fios do tecido e deixá-las esturricadas.

3. Água morna ajuda a deixar as toalhas fofinhas

Algo muito interessante que você pode fazer para deixar suas toalhas macias e gostosas ao toque é optar por água morna. Isso porque ela ajuda a soltar a sujeira sem danificar as fibras das toalhas.

4. Coloque vinagre na última água de enxágue

O vinagre branco tem o poder de soltar resíduos de sujeira ou de detergente que ficam grudados nas microfibras da toalha. Por isso, adicionar um copo de vinagre branco junto com o amaciante do último enxágue pode ser de grande ajuda para deixar suas toalhas fofinhas.

Afinal, esses resíduos fazem com que os fiozinhos fiquem grudados uns nos outros e formem grumos que arranham a pele na hora de se enxugar com a toalha.

Secagem cuidadosa para ter toalhas fofinhas

Além da lavagem, a parte de secagem também é muito importante no processo de obter toalhas fofinhas. Afinal, é nesse momento que você retira a água das fibras de tecido, e ao mesmo tempo em que não pode deixar nada de umidade, também não pode ressecar demais para evitar a aspereza.

1. Prefira secar a toalha na secadora

Secar ao ar livre e ao sol pode fazer com que o processo demore mais e resulte em uma textura áspera na superfície da toalha. Desse modo, prefira usar a secadora, que faz a secagem mais rapidamente e evita o enrijecimento dos fios do tecido.

No entanto, ajuste-a para temperatura baixa ou média para evitar o desgaste das fibras.

2. Use bolas de secar

Um macete muito interessante para deixar suas toalhas bem macias é adicionar bolas de secar ou bolas de tênis limpas na secadora. Isso porque essa prática ajuda a manter a maciez das toalhas, batendo suavemente as fibras.

Armazenamento ideal para ter toalhas macias

Por fim, o modo como você guarda suas toalhas faz toda a diferença para manter suas toalhas fofinhas.

1. Mantenha-as secas

Certifique-se de que suas toalhas estejam completamente secas antes de guardá-las. Afinal, toalhas úmidas podem desenvolver odores desagradáveis.

2. Dobre ou pendure

Dobre as toalhas de forma que fiquem bem esticadas e uniformes, ou pendure-as em um local arejado. Evite o amontoamento, o que pode amassá-las e dificultar a secagem.

Também é importante lembrar de não passar suas toalhas, uma vez que isso pode fazer com que os fios se juntem formando grumos, o que pode deixar o toque da toalha áspero.

Gostou de saber como deixar suas toalhas fofinhas? Então agora coloque essas dicas em prática e