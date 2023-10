Domingo agitado de Donna Kelce termina com abraço de Taylor Swift, que não pôde comemorar

Donna Kelcemãe de Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce e Filadélfia Eagles Centro Jason Kelcecompareceu aos jogos de seus dois filhos no domingo durante a semana 4 de 2023 NFL temporada. Sua movimentada aventura terminou com um grande abraço de Taylor Swift.

Quando Donna finalmente chegou ao MetLife Stadium no terceiro quarto do Chiefs em Jatos de Nova YorkSwift a recebeu de braços abertos, dando outro vislumbre do relacionamento deles.

Taylor Swift chega ao jogo de Travis Kelce em grande estiloParker Johnson

Swift, 33, não comemorou um touchdown de Travis esta semana. Ele terminou a competição com apenas 60 jardas em seis recepções.

Na semana passada, contra o Ursos de Chicago no Arrowhead Stadium, Swift foi visto torcendo loucamente por Travis após um caça-tanques.

Donna Kelce senta-se com ‘Jake da State Farm’

Donna sentou-se ao lado de “Jake from State Farm” no Lincoln Financial Field para ver os Eagles conseguirem uma vitória na prorrogação sobre o Comandantes de Washington.

Os Chiefs também venceram por pequena margem, mas a vitória é o que conta, principalmente para os dois filhos de Donna.

Swift compareceu ao jogo Chiefs-Jets junto com Blake Lively, Ryan Reynolds e Hugh Jackman.