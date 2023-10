Khamzat Chimaev rejeita troca de DM com a namorada de Paulo Costa

A rivalidade entre Khamzat Chimaev e Paulo Costa tornou-se pessoal antes de a luta ser cancelada.

Embora Chimaev e Costa não lutem neste sábado no UFC 294 – uma lesão forçou Costa a se retirar e ser substituído pelo ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman – sua briga pode se estender para além deste fim de semana, se acreditarmos em suas interações nas redes sociais.

Costa recentemente twittou que sua namorada e empresária Tamara Alves recebeu uma mensagem direta de Chimaev com uma foto zombando da derrota de Costa para Israel Adesanya. No media day do UFC 294, Chimaev foi questionado sobre a troca e esclareceu seu lado da história, descartando-a como uma diversão inofensiva.

“Ela estava escrevendo para mim – ela apagou – ela escreveu para mim: ‘Por favor, Khamzat, não leve isso a sério. Ele quer ganhar dinheiro’, e ela excluiu isso”, disse Chimaev. “Acabei de enviar uma foto engraçada para ela apenas para se divertir.

“Não tenho nada contra a esposa dele. Ela me escreve: ‘Não é pessoal, estamos tentando ganhar dinheiro’. Mas enviei a foto e disse a ela: ‘As pessoas não ganham dinheiro assim. Ele tem que ser homem. Piadas, piadas, conversa fiada, conversa fiada, mas tem que haver uma linha, não pule essa merda.

Costa é conhecido por ter uma presença ativa e maluca nas redes sociais, com Alves fornecendo grande parte do conteúdo que os fãs veem em suas diversas contas. Ela comentou ela mesma sobre a situação, acusando Chimaev de mostrar “sua fraqueza” ao enviar mensagens para ela.

Infelizmente para quem está ansioso para que os desafiantes dos médios acertem suas contas no octógono, Costa foi forçado a abandonar a disputa devido a uma infecção no cotovelo. A mudança tardia não foi uma surpresa para Chimaev.

“Na verdade, quando me falaram que vou lutar por esse cara, eu ficava sempre pensando que o cara poderia pular quando quisesse porque ele fez tantas lutas que pulou e não ganhou peso, e todo mundo fala sobre como eu não ganhei peso nenhuma vez na vida”, disse Chimaev. “Havia alguns planos para fazer isso, não são meus planos, mas não posso dizer tudo aqui. Todo mundo fala do meu peso, não o Paulo Costa, não sei quantas vezes ele errou o peso.”

É importante notar que Costa não tem uma perda oficial de peso em seu histórico, mas ele definitivamente já viu seu quinhão de travessuras quando se trata de enfrentar a balança. Em 2019, Costa recebeu uma suspensão de seis meses da USADA após usar duas vezes IVs após a pesagem, e então em 2021 ele forçou uma luta contra Marvin Vettori a ser alterada de uma disputa de peso médio para uma disputa de meio-pesado quando ele admitiu durante a semana da luta que ele não seria capaz de atingir o limite de 185 libras.

No que diz respeito a Chimaev, desistir da luta foi melhor para a saúde de Costa em vários aspectos.

“Sua esposa dando fotos para todo mundo, sua esposa fazendo tudo, sua mídia, tudo”, disse Chimaev. “Alguém me mandou que a esposa dele disse que ele tinha alguns problemas no cotovelo. Espero que ele fique bom.

“O cara só está tentando ganhar dinheiro, mas perdeu a chance, foi para casa sem dinheiro. Claro, quando alguém faz uma cirurgia não é bom. De qualquer forma, se ele tivesse vindo para a jaula, seria pior para ele, eu poderia machucá-lo mais.”

Chimaev está firmemente focado em Usman agora, com uma disputa pelo título dos médios potencialmente em jogo se acreditarmos no CEO do UFC, Dana White. Garantido ou não, um desempenho impressionante no sábado colocará Chimaev bem à frente de Costa na lista de candidatos.

E se Costa conseguir regressar à forma que lhe valeu a disputa pelo título no passado, Chimaev ainda acolhe um confronto futuro.

“Não, se ele se mantiver no topo [spot], claro, vou lutar com ele”, disse Chimaev quando questionado se já havia superado o confronto com Costa. “Não estou aqui para lutar uma, duas vezes, pelo menos ficarei aqui 10 anos, então veremos.”