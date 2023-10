Ligga ABRE VAGAS em dois estados; Confira os detalhes!

A Ligga, empresa de telecomunicação com 40 anos de história junto aos paranaenses, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as opções disponíveis no momento:

Analista Contábil JR – Curitiba – PR – Temporário;

Analista de Operações Junior – Centro de Serviços de Redes – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Ouvidoria JR – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico Sênior – Rede de Dados – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Monitoria e Qualidade Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente Administrativo – Customer Experience – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Suporte a Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar Instalação – Maringá – PR – Efetivo;

Especialista Sênior de Acesso – Curitiba – PR – Efetivo;

Executivo de Canais Indiretos B2B – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Instalador Telecom – Umuarama – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Curitiba – PR – Banco de talentos;

Vendedor JR – Loja NOVA Fibra – Medianeira – PR – Efetivo;

Vendedor JR – Sorriso – MT – Efetivo.

Mais sobre a Ligga

Sobre a Ligga, podemos frisar que a empresa iniciou atuando no estado do Paraná e visa uma expansão pelo Brasil, oferecendo um portfólio de soluções para residências e empresas. Com a aquisição de licenças 5G no último leilão da Anatel, a empresa passará a atender cerca de 46% da população de todo o território nacional, abrangendo os estados do PR, SP, PA, MA, RR, RO, AC e AM. Com isso, seremos uma das maiores operadoras de Telecom do país.

A marca Ligga está sendo formada a partir da aquisição das empresas Ligga, com 192 mil clientes em todo estado do Paraná, e da Horizons, com mais 3.5 clientes corporativos.

O grupo nasceu Telecom, mas o objetivo, perseguido desde o primeiro lance, é avançar como uma companhia de tecnologia, que leve muita conectividade, inovação e soluções disruptivas aos mais diversos setores, do agronegócio à medicina.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura na Ligga acontece de maneira simples Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!